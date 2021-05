'Latvenergo': pirmo ceturksni raksturo būtisks elektroenerģijas cenu kāpums

AS "Latvenergo" šā gada pirmajā ceturksnī saražojis par 2% vairāk elektrības un 37% siltumenerģijas nekā attiecīgajā periodā pērn, liecina uzņēmuma paziņojums "Nasdaq Riga".



Pārskata periodā ir pieaudzis arī mazumtirdzniecībā pārdotās elektroenerģijas un dabasgāzes apjoms attiecīgi par 9 % un 120 %. 2021. gada pirmajā ceturksnī koncerna darbību ietekmēja elektroenerģijas pieprasījuma pieaugums aukstāku laikapstākļu dēl, kā arī vispārējs energoresursu cenu pieaugums, tādēļ ievērojami pieauga elektroenerģijas vidējā cena visā "Nord Pool" reģionā. Izaugsmi "Latvenergo" 2021. gadā sasniedzis visos jaunajos biznesa virzienos.

2021. gada pirmajā ceturksnī "Latvenergo" koncerna ieņēmumi ir 249,9 milj. eiro jeb par 14 % vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Zemāka elektroenerģijas izstrāde Daugavas HES savukārt negatīvi ir ietekmējusi koncerna EBITDA, kas ir 80,7 miljoni eiro, un tas ir par 18% mazāk nekā 2020. gada pirmajā ceturksnī.

2021. gada pirmo ceturksni raksturo būtisks elektroenerģijas cenu kāpums. 2021. gada pirmajos trīs mēnešos straujš elektroenerģijas spot cenu kāpums bija novērojams gan Ziemeļvalstīs, gan arī Baltijas valstīs, kas saistīts ar lielāku elektroenerģijas pieprasījumu aukstāku laikapstākļu dēļ, kā arī ar augstākām citu energoresursu cenām. Ja Nord Pool sistēmas elektroenerģijas vidējā cena bija gandrīz 3 reizes augstāka (+173 %) un sasniedza 42,14 EUR/MWh, tad Latvijā tā bija par 88 % lielāka nekā attiecīgajā periodā pērn.

2021. gada pirmajā ceturksnī "Latvenergo" koncerns ir lielākais elektroenerģijas ražotājs Baltijā, saražojot 36 % no kopējā Baltijas valstīs izstrādā elektroenerģijas apjoma jeb 1 565 gigavatstundas (GWh), no tām pusi veidoja elektroenerģija no atjaunīgajiem energoresursiem. AS ""Latvenergo"" TEC darbība tiek pielāgota elektroenerģijas tirgus apstākļiem un siltumenerģijas pieprasījumam. Pārskata periodā AS ""Latvenergo"" TEC ir saražots 2,6 reizes vairāk elektroenerģijas nekā attiecīgajā periodā pērn jeb 787 GWh. Pieaugums galvenokārt ir skaidrojams ar siltiem laika apstākļiem un zemu elektroenerģijas cenu pagājušā gada attiecīgajā periodā.

Savukārt elektroenerģijas izstrāde Daugavas HES, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, ir samazinājusies par 37 %, un tā ir 769 GWh. Izstrādi ietekmēja būtiski mazāka ūdens pietece Daugavā, kas gada pirmajos trīs mēnešos bija 576 m3/s (attiecīgajā periodā pirms gada - 979 m3/s). Lai arī HES saražotās enerģijas apjoms samazinājies, esam līderi zaļās elektroenerģijas ražošanā Baltijā – no atjaunīgajiem energoresursiem izstrādātā elektroenerģija koncernā ir 775 GWh jeb 50 % no kopējā saražotā elektroenerģijas apjoma.

Aukstāku laikapstākļu dēļ par 37 %, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, ir palielinājies saražotās siltumenerģijas apjoms, sasniedzot 1011 GWh. Kā liecina dati, vidējā gaisa temperatūra Rīgā pārskata periodā bija -1,3 grādi pēc Celsija, bet 2020. gada 1. ceturksnī +3,6.

Pārskata periodā "Latvenergo" koncerna mazumtirdzniecībā pārdotais elektroenerģijas apjoms Baltijā ir 1799 GWh, kas ir par 9 % vairāk nekā 2020. gada 1. ceturksnī. 2021. gada pirmajā ceturksnī jau gandrīz 40 % no kopējā mazumtirdzniecībā pārdotās elektroenerģijas apjoma ir ārpus Latvijas. Atveroties Lietuvas mājsaimniecību elektroenerģijas tirgum, līdz 2021. gada 31. martam ir noslēgti jau gandrīz 20 tūkstoši līgumu. Pārdotās dabasgāzes apjoms pārskata periodā ir pieaudzis vairāk nekā divas reizes, un tas ir 341 GWh. Pārliecinoša izaugsme ir visos jaunajos biznesa virzienos – Baltijā noslēgti 153 jauni saules paneļu līgumi, kā arī atklāts pirmais koncerna saules enerģijas parks Lietuvā. Publiskajā uzlādē "Elektrum" mobilās lietotnes klienti veikuši vairāk nekā 1 700 uzlādes 100 MWh apmērā. Paplašinās "Elektrum Apdrošināts" klientu loks un arī e-veikala darbība.

"Latvenergo" koncerna ieņēmumi 2021. gada pirmajā ceturksnī ir 249,9 miljoni eiro, kas ir par 30,1 miljoniem eiro jeb 14 % vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn, ko pozitīvi galvenokārt ietekmēja augstākas elektroenerģijas tirgus cenas, lielāks pārdotās elektroenerģijas un siltumenerģijas apjoms. "Latvenergo" koncerna EBITDA pārskata periodā ir par 18 % jeb 17,3 miljoniem eiro mazāka nekā 2020. gada 1. ceturksnī, un tā ir 80,7 miljoni eiro. To negatīvi galvenokārt ietekmēja mazāka elektroenerģijas izstrāde Daugavas HES. Koncerna peļņa pārskata periodā ir 35,5 miljoni eiro.

Kopējais "Latvenergo" koncerna investīciju apjoms 2021. gada pirmajos trīs mēnešos ir 26,6 miljoni eiro, kas ir par 28,9 miljoniem eiro jeb 52% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn, ko galvenokārt ietekmēja pārvades aktīvu nodalīšana. Sadales tīklu aktīvos pārskata periodā investīciju apjoms bija 73 % no kopējām investīcijām jeb 19,5 miljoni eiro. Investējot videi draudzīgos projektos, 2021. gada 1. ceturksnī Daugavas HES hidroagregātu rekonstrukcijā ir ieguldīti 4,2 miljoni eiro.

Pēc pārskata perioda beigām 17. maijā AS "Latvenergo" emitēja 7 gadu zaļās obligācijas par kopējo nominālvērtības summu 50 miljoni eiro ar augstu investoru interesi. Obligāciju emisijas rezultātā iegūtie līdzekļi tiks novirzīti videi draudzīgu investīciju projektu īstenošanā.

Pēc pārskata perioda beigām 2021. gada 12. maijā AS ""Latvenergo"" akcionāru sapulcē tika nolemts valstij izmaksāt dividendēs 98,2 miljonus eiro. AS ""Latvenergo"" dividendes tiek izmantotas arī kā finansējuma avots valsts budžeta programmai "Elektroenerģijas lietotāju atbalsts", tādējādi nodrošinot mazāku obligātā iepirkuma komponenti.