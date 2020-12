Daudzas tautsaimniecības nozares ir nokļuvušas pandēmijas bēdu ielejā, kur katru to soli un mēģinājumu ietekmē ierobežojumi un dīkstāve, bet ne enerģētika. Lai arī Latvijā šogad ir samazinājies elektroenerģijas patēriņš, ko attiecīgi ietekmēja uzņēmumu darbības ierobežojumi vai pat apturēšana, nozarē gads ir bijis notikumiem bagāts. Ir piedzīvotas lielākās biržas elektrības cenu svārstības pēdējo piecu gadu laikā. Baltkrievija ir sākusi darbināt Astravjecas atomelektrostaciju, kas savukārt ir licis rīvēties savā starpā Baltijas valstīm saistībā ar elektrības iegādi no trešajām valstīm. Tāpat arvien vairāk griežam enerģētikas stūri Eiropas Zaļā kursa virzienā, kas nu jau sola arī būtisku finansējumu, ne tikai gaišu un klimatneitrālu nākotni. Turklāt šogad klusāks nekā citos laikos bijis obligātā iepirkuma komponentes jautājums, lai arī izmaiņas šajā maksājumā var nozīmēt Latvijai nesekmīgas tiesvedības.

2020. gadā galvenokārt Covid-19 pandēmijas, ar to saistīto ierobežojumu ietekmē Latvijā jūtami mainījās elektroenerģijas patēriņš – tas kritās visos lietotāju segmentos (rūpniecība, tirdzniecība, lauksaimniecība, kultūras objekti u. c.), izņemot mājsaimniecības. Mājsaimniecībās elektroenerģijas patēriņš šī gada deviņos mēnešos pieauga par 2,7%, salīdzinot ar analogu periodu 2019. gadā, liecina "Sadales tīkla" informācija. "Cenšoties ierobežot vīrusa izplatību, tika apturēta vai ierobežota uzņēmumu darbība un līdz ar to arī samazinājās enerģijas pieprasījums. Īpaši izteikti tas bija redzams mazo un vidējo uzņēmumu segmentos, kā arī apkalpojošajās un izklaides nozarēs. Enerģijas patēriņš kritās gan viesnīcu, gan ēdināšanas, pasākumu un tirdzniecības nozarēs, kā arī biznesa jomās, kurām nācās pilnībā apturēt savu darbību, piemēram, azartspēļu rīkotājiem," skaidro "Enefit" valdes priekšsēdētājs Krists Mertens.