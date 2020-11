'Latvenergo' valdē darbu sācis pagaidu valdes loceklis

AS "Latvenergo" padome par uzņēmuma pagaidu valdes locekli iecēlusi Arni Kurgu, kurš darbu sācis 6. novembrī un šī amata pienākumus pildīs līdz valdes pastāvīga sastāva izveidei.

AS "Latvenergo" valde turpinās darbu šādā sastāvā - AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs Guntars Baļčūns, valdes locekļi Kaspars Cikmačs un Arnis Kurgs. Kandidātu atlase valdes pastāvīga sastāva izveidošanai tiks uzsākta tuvākajā laikā.

Arnis Kurgs Latvijas Universitātes Juridiskā fakultātē ir ieguvis maģistra grādu tiesību zinātnē, tieslietas studējis arī biznesa augstskolā "Turība". Kurgam ir pieredze darbā AS "Latvenergo" kopš 1995.gada, no 2006. līdz 2015. gadam pildot AS "Latvenergo" valdes locekļa pienākumus un kopš 2015. gada līdz šim brīdim pildot AS "Latvenergo" Administratīvā direktora pienākumus. A.Kurgs ir pildījis AS "Sadales tīkls" un AS "Augstsprieguma tīkls" padomes locekļa amata pienākumus, šobrīd ir "Elektrum Eesti" OU padomes loceklis.

Jauns valdes loceklis iecelts, līdzšinējiem valdes locekļiem Ārim Žīguram un Uldim Barisam pārtraucot darbu "Latvenergo" koncernā.