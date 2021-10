Latviešu akcionāri iegūst 'Ape Motors' kontrolpaketi

Piesaistot bankas "Citadele" līdzfinansējumu teju 5 miljonu eiro apmērā, viens no vadošajiem automobiļu rezerves daļu un auto piederumu vairumtirgotājiem Latvijā “Ape Motors” veicis uzņēmuma reorganizāciju, vietējiem mazākuma akcionāriem nopērkot līdz šim Zviedrijas partneriem piederošās uzņēmuma daļas, ziņo bankas pārstāvji.

Finansējums no bankas "Citadele" 4 950 000 eiro apmērā izmantots sabiedrības kapitāldaļu iegādei, nomainot uzņēmuma dalībnieku sastāvu, kā arī kredītlīnijai, kas paredzēta īstermiņa apgrozāmajiem līdzekļiem.

“Uzņēmuma reorganizācija palīdzēs sekmēt organizācijas mobilitāti un reaģēt uz neparedzētiem tirgus pavērsieniem, kas Ape Motors skar īsākā pārskata termiņā. Tas, ka vairākuma akcionāri ir vieglāk pieejami, noteikti palīdzēs pieņemt lēmumus operatīvāk,” atklāj "Ape Motors" valdes priekšsēdētājs Andris Apalups. “Tuvākā nākotne saistās ar investīciju plāniem infrastruktūrā – plānojam paplašināties un pārvākties uz jaunām, plašākām telpām, jo esošās kļuvušas par šauru.”

Ape Motors 69,9% akciju pieder SIA "SPV Ab", kura īpašnieki ir Andris Apalups, Andris Ķikulis un Pauls Zuicēns. 20,04 % - "Atoy Automotive Sweden", kā arī 10 % privātpersonai Indulim Ķimenim.

“Uzņēmumu pārpirkšanas vai apvienošanas darījumi nav no tipiskākajiem finansējuma pieprasījumu mērķiem, bet mūsu pieredze rāda, ka, sekmīgi vadot procesu, tas var kalpot kā labs priekšnoteikums veiksmīgas sadarbības izveidošanai nākotnē. “Ape Motors” gadījumā priecē tas, ka vietējie akcionāri no uzņēmuma kontroles izpērk partnerus no Zviedrijas, kas ir patīkams pretstats dinamikai, ko bieži vien novērojam uzņēmējdarbībā Latvijā,” saka "Citadeles" korporatīvo klientu pārvaldības vadītājs Baltijā valdes loceklis Vaidas Žagūnis.

“Auto tirgus aizvadītā gada laikā ir būtiski mainījies – līzinga dati rāda, ka iedzīvotāju vidū audzis pieprasījums gan pēc ekonomiskiem mazlietotiem automobiļiem, gan elektroauto, bet ražotāji tikmēr cīnās ar izaicinājumiem, ko raisījušas globālās loģistikas problēmas. Šādā vidē svarīgi ir būt elastīgiem, un pēc uzņēmuma restarta “Ape Motors” varēs turpināt stiprināt savas pozīcijas ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas tirgū.”

"Ape Motors" ir Latvijas – Zviedrijas kopuzņēmums, kas dibināts 1995.gadā, un ir viens no lielākajiem auto rezerves daļu importētājiem Latvijā, sadarbojoties ar 110 piegādātājiem Eiropā un pasaulē un izplatot 130 dažādu zīmolu auto daļas autoservisiem, autocentriem un darbnīcām Latvijā un Eiropā.

“Šogad ir vērojama ļoti liela aktivitāte independent after market jeb neatkarīgajā rezerves daļu tirgū, jo jaunas automašīnas vairs nav tik pieejamas kā pirms pandēmijas, turklāt pandēmija daudziem likusi pārskatīt prioritātes, kā rezultātā cilvēki izvēlas vai ir spiesti turpināt pārvietoties ar saviem esošajiem auto un tos remontēt. Tāpat iedzīvotāji pandēmijas laikā atlika remontus, kas nebija kritiski, un tas dažkārt var nozīmēt, ka nākamais remonts nāks komplektā ar jaunu riepu vai citu nepieciešamo daļu iegādi un būs dārgāks,” skaidro Apalups.