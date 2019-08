Latviešu uzņēmēji Ķīnā: rūpes par vidi kļuvusi par ikdienu

Par galvenajiem izaicinājumiem Akerfelds min profesionāla un motivēta sadarbības partnera atrašanu, lai veiksmīgi organizētu SIA "Amber Wood" produkcijas pielāgošanu Ķīnas tirgus prasībām un tradīcijām. Taču vienlaikus viņš norāda, ka Eiropas Savienības projekta "LEF Network to China" ietvaros redz iespēju veiksmīgas kopstrādes veidošanu ar partneriem no Latvijas, Igaunijas un Somijas. "Domājams, ka māju ražotājiem mūsu produkcija un grīdu segumu komplektēšana varētu būt ļoti interesants risinājums," piebilst Akerfelds.

Projekts "LEF Network to China" tiek finansēts pārrobežu sadarbības programmas "Interreg Central Baltic programm" ietvaros, kā mērķis ir attīstīt reģiona konkurētspējīgu ekonomiku, veicinot jaunu tirgu apgūšanu un eksportu. Saistībā ar to, ka Ķīnas biznesa specifika prasa ilgtermiņa attiecību veidošanu ar potenciālo sadarbības partneri Ķīnā, projekta formāts paredz fokusētu darbu ar konkrētiem septiņiem uzņēmumiem no Latvijas, pieciem no Somijas un septiņiem no Igaunijas. Nākamie soļi ietver dalību izstādē Ķīnā, biznesa braucienus, apmācības un mārketinga konsultācijas uzņēmumiem.