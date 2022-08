Latvijā bāzētā 'SmartLynx Airlines' sāk lidojumus ar videi draudzīgākām 'Boeing' lidmašīnām

Latvijā bāzētā aviokompānija "SmartLynx Airlines" kļuvusi par pirmo Baltijas valstīs bāzēto aviokompāniju, kas sākusi lidojumus ar jaunākās paaudzes pasažieru "Boeing" 737 MAX 8 lidaparātiem. Šobrīd kompānijas flotē ir divi šādi videi draudzīgāki un energoefektīvāki gaisa kuģi, un līdz gada beigām tiks piegādāti vēl divi.

"Ilgtspējas mērķu sasniegšanu mūsu lidsabiedrība uztver nopietni, tāpēc arī nākotnē rūpēsimies, lai aviokompānijas izmantotie gaisa kuģi radītu pēc iespējas mazāk CO 2 izmešu. Plānojam spert stratēģiskus soļus un veikt būtiskas investīcijas, lai atjaunotu lidmašīnu floti un tās būtu videi draudzīgākas. "Boeing" lidmašīnu pievienošana flotei ir liels notikums, jo tās ir klimatam draudzīgākas, kā arī tāpēc, ka līdz šim izmantojām tikai "Airbus" lidmašīnas. Pieprasījums pēc ilgtspējīgiem lidojumiem pieaug, ceram, ka šādu lidojumu nodrošināšana "SmartLynx Airlines" nākotnē pavērs jaunas biznesa iespējas. Arvien vairāk lūkojamies Tuvo Austrumu, Ziemeļamerikas un Indijas virzienā un plānojam, ka pēc pieciem gadiem aptuveni trešdaļa lidojumu varētu būt ārpus Eiropas," plānus atklāj "SmartLynx Airlines" vadītājs Žigimants Surints (Žygimantas Surintas).

Tehnoloģiski progresīvais lidaparāts "Boeing" 737 MAX 8 nodrošina kvalitatīvus pakalpojumus, augstu lidojumu precizitāti laikā, par 15-18 % zemākas oglekļa emisijas, kā arī par 40 % samazinātu trokšņu līmeni un 18 % zemāku degvielas patēriņu. Lidmašīnā ir ērtākas sēdvietas, plašāki rokas bagāžas nodalījumi un lielāki logi.

Divas jaunās lidmašīnas jau sākušas lidojumus – viena veic lidojumus no Vācijas, otra – no Latvijas. Jaunais lidaparāts jūnijā veicis arī vairākus čarterreisus no Tallinas, nogādājot ceļotājus no Igaunijas uz dažādiem brīvdienu galamērķiem Eiropā. Kompānijas ambīcija ir nākotnē veikt čarterlidojumus, izmantojot ilgtspējīgāku degvielu.



Uzņēmums ir sācis palielināt arī kravu pārvadājumus; plānots, ka līdz 2025. gadam tie nodrošinās 40% no kopējā uzņēmuma biznesa apjoma. Šobrīd "SmartLynx Airlines" flotē ir divi "Airbus" A321F kravas lidmašīnas, līdz gada beigām to apjoms palielināsies līdz 7, bet tuvāko gadu laikā – līdz 25 šāda modeļa gaisa kuģiem.

"Uzņēmumam ir lieli plāni ne tikai pasažieru, bet arī kravu pārvadājumu jomā. Jaunās kravas lidmašīnas mums ļauj samazināt lidojumu operacionālās izmaksas un nodrošina mazāku degvielas patēriņu, salīdzinot ar citiem lidaparātiem klasē un padarot uzņēmumu konkurētspējīgāku sarežģītajā gaisa kravu pārvadājumu tirgū. Energoefektivitātes dēļ šos lidaparātus izvēlas, piemēram, tāds starptautisks loģistikas uzņēmums kā DHL. Tās ir pirmās lidmašīnas, kas nodrošina automātisku kravas iekraušanu, samazinot izmaksas, tāpēc šobrīd tirgū ir ļoti pieprasītas," turpina Ž. Surints.

"SmartLynx Airlines" pilna servisa lidmašīnu nomas jeb ACMI tirgus daļa Eiropā pēdējā gada laikā pieaugusi uz pusi, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Šobrīd uzņēmuma flotē ir 42 lidaparāti, un līdz vasaras sezonas beigām to skaitu plānots palielināt līdz aptuveni 60, bet līdz 2025. gadam līdz pat 100 lidaparātiem.

Šī gada pirmajā pusgadā aviokompānija veikusi 11 568 lidojumu, kas ir piecas reizes vairāk nekā pērn, un pārvadāts aptuveni 1,1 miljons pasažieru, kas ir trīs reizes vairāk nekā attiecīgajā laika posmā pirms gada.

Lidsabiedrība piedāvā iznomāt savas lidmašīnas citām pasažieru aviokompānijām, nodrošinot tikai lidmašīnu vai pilna servisa lidmašīnu nomu kopā ar apkalpi – pilotiem un salona apkalpes locekļiem, kā arī veicot lidmašīnas tehnisko apkopi, tādējādi palīdzot nodrošināt lidojumus. Šobrīd "SmartLynx Airlines" apkalpo tādas starptautiski zināmas kompānijas kā "easyJet", TUI grupa u.c.