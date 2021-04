Latvijā darbu sāks jauns ēdienu piegādes serviss

Gatavu ēdienu pasūtīšana no kafejnīcām un restorāniem ar piegādi uz mājām vai biroju daudziem kļuvusi par teju neatņemamu ikdienas sastāvdaļu. Līdz ar pandēmijas radītajiem ierobežojumiem šādu servisu popularitāte arī šobrīd aizvien turpina strauji pieaugt, un, lai apmierinātu patērētāju vēlmi baudīt restorānu maltītes arī esošajos apstākļos, šomēnes pašmāju tirgū sevi pieteicis jauns ēdienu piegādes pakalpojumu sniedzējs "Five Star".

Kompānija piedāvā šefpavāru pagatavotas maltītes ar piegādi visā valsts teritorijā.

"Five Star" platforma apvieno tādus ēdināšanas jomas lielmeistarus kā Mārtiņu Sirmo ("Ramen Riga"), Lauri Aleksejevu ("36. līnija") un Raimondu Zommeru ("Entresol"). Ēdienu piedāvājumā pieejami gan steiki un jūras veltes, gan dažāda veida salāti, uzkodas, zupas un deserti. Kopā ar izvēlētajiem ēdieniem tiek piegādāta arī to pareizas pasniegšanas instrukcija, maltītes pagatavošanas pēdējo posmu uzticot pašam klientam. Galvenais uzsvars tiek likts uz salīdzinoši vienkārši pagatavojamiem, taču oriģināliem un kvalitatīviem siltajiem un aukstajiem ēdieniem no dažādu valstu virtuvēm.

"Five Star" pakalpojumus nodrošina visā Latvijas teritorijā tās pašas vai nākamās dienas laikā, turklāt vienlaicīgi iespējams pasūtīt maltītes no dažādiem restorāniem.

Plānots, ka tuvāko mēnešu laikā "Five Star" platformā pieejamo produktu klāstu papildinās arī citu Latvijas vadošo restorānu maltītes.

"Doma par šāda formāta platformas izveidi radās jau pagājušā gada sākumā, vēl pirms pirmā pandēmijas viļņa. Mūsu radītais serviss ir kā atvasinājums 2015. gadā aizsāktajai idejai, kad meklējām iespēju papusdienot, ikdienas steigā esot ārpus mājām, taču viss, ar ko saskārāmies, bija tikai klasiskie ātrās ēdināšanas varianti. Caur "Five Star" platformu vēlamies restorānu kultūru padarīt plašākai sabiedrībai pieejamu. Iespējams, arī tie, kuri nav raduši iet uz restorānu, pamazām mainīs savus paradumus. Cilvēku dzīves ritms ar katru gadu kļūst intensīvāks, un laika kļūst arvien mazāk, tādēļ, sekojot tendencēm, paredzam, ka dažādu tiešsaistes servisu loma nākotnē tikai pieaugs," komentē "Five Star" dibinātājs Kaspars Gulbis.

"Five Star" servisa attīstības nākamajā posmā jau šīs vasaras sākumā paredzēta arī pirmo gatavo maltīšu mazumtirdzniecības punktu atklāšana dažādās degvielas uzpildes stacijās Rīgā un pakāpeniski arī citviet lielākajās Latvijas pilsētās, kur novērojama intensīva automašīnu plūsma. "Restorāns pa ceļam" koncepts paredz to, ka pircējs pats varēs piebraukt pie lodziņa un pasūtīt izvēlētos ēdienus un dzērienus, neizkāpjot no savas automašīnas. Līdzīgi kā "Five Star" tiešsaistes platformā arī par šo mazumtirdzniecības punktu ēdienkartes sortimentu gādās pašmāju zināmākie šefpavāri.