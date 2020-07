Latvija grib piesaistīt Somijas tūristus

Somija ir definēta kā viena no Latvijas ārvalstu tūristu piesaistes mērķa valstīm, tādēļ tiek plānotas mārketinga aktivitātes, domājot par 2021. gada tūrisma sezonu, informē Ekonomikas ministrija.

Ņemot vērā, ka no 26.jūnija atklāta jauna prāmja līnija Helsinki-Rīga, ministrijas pārstāvji informēja, ka Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) veic mārketinga aktivitātes Somijā, popularizējot Latviju kā pievilcīgu un drošu tūrisma galamērķi somu auditorijai vasaras periodā.

Ar pirmo prāmja "Silja Serenade", kura ietilpība ir 2800 pasažieru, reisu 27.jūnijā no Helsinkiem Rīgā ieradās 1500 somu tūristi. Arī Igaunijas prāmju operators "Tallink Grupp" apstiprinājis, ka biļešu tirdzniecība norit labi un prāmju kursēšanas laiks pagarināts līdz augusta beigām, lai gan sākotnēji bija plānots, ka prāmis kursēs līdz 16.augustam, atklāja ministrijā.

Ekonomikas ministrijas pārstāvji atzīmēja, ka Somija ir definēta kā viena no Latvijas ārvalstu tūristu piesaistes mērķa valstīm. Ar pirmo prāmja reisu Rīgā ieradās 16 Somijas mediju pārstāvji, tostarp divu televīziju žurnālisti, kuriem programmu sagatavoja LIAA. Savukārt no 10. līdz 12.jūnijam Latvijā vizītē uzturējās portāla "Viisi Tahtea Media Oy" žurnālisti. Tiek plānotas arī citas Somijas mediju pārstāvju vizītes, piemēram, no 30.jūnija līdz 3.jūlijam Latvijā uzturējās trešā lasītākā laikraksta Somijā "Iltalehti" žurnālisti, kura drukātā izdevuma auditorija sasniedz 300 0000 lasītāju, bet digitālā izdevuma versija sasniedz 2,34 miljonus lasītāju.

Kā vēl viena no somu tūristu uzrunāšanai paredzētajām aktivitātēm ir populāra Somijas televīzijas šova, kura auditorija sasniedz vienu miljonu skatītāju, filmēšana Latvijā. Pēc stāstītā ministrijā, filmēšanas komanda Latvijā strādās vienu mēnesi augusta beigās un septembra sākumā. Šova translēšana televīzijas kanālā provizoriski paredzēta 2021.gada sākumā.

Ministrijas pārstāvji atzina, ka sadarbībā ar Somijas partneriem tiek organizēti arī vairāki darījumu tūrismu veicinošie pasākumi, kā, piemēram, tiešsaistes seminārs ar Somijas tūrisma profesionāļu asociāciju, kurā LIAA prezentēja Latviju kā drošu tūrisma galamērķi. Par aktuālo situāciju un sadarbību aviācijas jomā plānots tiešsaistes seminārs ar aviokompāniju "Finnair". Šajā sadarbībā ieinteresēta arī Latvijas nacionālā aviokompānija "airBaltic". Savukārt augustā tiek plānota tiešsaistes kontaktbirža Baltijas un Ziemeļvalstu tūrisma profesionāļiem.

Tāpat rudenī tiek plānotas vairākas Norvēģijas tūroperatoru un žurnālistu vizītes Latvijā. Papildus Norvēģijā paredzēti Latvijas tūrisma piedāvājuma prezentācijas pasākumi Oslo, Bergenā, Trondheimā un Kristiansandā, lai veicinātu Latvijas atpazīstamību Norvēģijas tirgū. Mārketinga kampaņa Norvēģijas medijos tiek plānota 2020.gada beigās un 2021.gada sākumā.

Pēc ministrijā klāstītā, vēl tūrisma veicināšanas aktivitātes tiek plānotas Vācijā, kur tiks popularizēts Latvijas piedāvājums dabas un aktīvās atpūtas, kultūras un gastronomijas jomā. Vācijā plānots sasniegt 10 miljonu auditoriju. Arī Vācijas potenciālo ceļotāju uzrunāšanai tiks izmantoti populārākie mērķauditorijas mediju kanāli, veidoti īpaši podkāsti, kā arī organizētas viedokļu līderu vizītes Latvijā. Plānota arī dalība Vācijā notiekošajās specializētajās tūrisma izstādēs, kas aptver visus Vācijas reģionus. Savukārt Vācijas mediju un tūroperatoru vizītes Latvijā tiks organizētas sadarbībā ar Lietuvu un Igauniju, prezentējot Baltiju kā vienotu tūrisma galamērķi.

Ar dažāda līmeņa stendiem ir ieplānota dalība 10 dažādās starptautiskās tūrisma izstādēs Brēmenē, Leipcigā, Barselonā, Utrehtā, Helsinkos, Štutgartē, Hamburgā, Hanoverē, Minhenē un Berlīnē.

Kā norādīja Ekonomikas ministrijā, paralēli tiek īstenotas mārketinga aktivitātes arī Lietuvā un Igaunijā. Šīs kampaņas ietver publicitātes pasākumus populārākajos Lietuvas un Igaunijas drukātajos un elektroniskajos medijos, viedokļu līderu uzrunāšanu, tūrisma informācijas sagatavošanu lietuviešu un igauņu valodās.

Rudenī plānots organizēt Latvijas tūrisma seminārus un kontaktbiržas Viļņā un Tallinā, lai sniegtu iespēju Latvijas tūrisma nozares pārstāvjiem un pakalpojumu sniedzējiem prezentēt Latvijas aktuālo tūrisma piedāvājumu, kā arī dibināt kontaktus ar iespējamiem sadarbības partneriem Lietuvā un Igaunijā. Tiek plānotas arī Lietuvas un Igaunijas tūroperatoru un mediju pārstāvju vizītes Latvijā.