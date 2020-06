Latvijā ienāk jauns tiešsaistes modes veikals

Tiešsaistes modes veikals "About you" turpina starptautisko paplašināšanos un 2020. gada 3. jūnijā uzsāk jaunā tiešsaistes veikala "aboutyou.lv" darbību, informē uzņēmums.

Uzņēmums uzsāk darbu visās trīs Baltijas valstīs, pašlaik tas strādā arī Vācijā, Austrijā, Šveicē, Nīderlandē, Beļģijā, Polijā, Čehijā, Slovākijā, Ungārijā, Rumānijā un Slovēnijā. Latvijā tiešsaistes digitālajā veikalā pieejams vairāk nekā 100 000 preču, ko piedāvā aptuveni 600 zīmolu, no kuriem daudzi Latvijas tirgū pieejami pirmo reizi. "About you" var izmantot stacionārajā datorā, planšetē, viedtālrunī un "About you" viedtālruņu lietotnē.

"About you" līdzdibinātājs un līdzizpilddirektors Tareks Millers teic, ka uzņēmums Latvijas tirgū saskata milzīgu potenciālu un sagaida lielu izaugsmi, kā arī plāno īsā laika posmā kļūt par tirgus līderi tiešsaistes modes veikalu segmentā

"About you" ir Eiropas modes un tehnoloģiju uzņēmums ar galveno biroju Hamburgā, Vācijā. To 2014. gadā izveidojuši uzņēmēji Sebastians Becs (Sebastian Betz), Tareks Millers (Tarek Müller) un Hanness Vīze (Hannes Wiese). "About you GmbH" ir dibināts kā "Otto Group" meitasuzņēmums un pašlaik ir daļa no grupas portfeļa.

Sešu gadu laikā uzņēmums ir kļuvis par vienu no lielākajiem apģērbu mazumtirgotājiem Eiropā ar gada ieņēmumiem 742 miljonu eiro apmērā (2019./2020. gadā). "About you" ir viens no visātrāk augošajiem e-tirdzniecības jaunuzņēmumiem Eiropā un viens no retajiem Eiropas "vienradžiem" ar uzņēmuma vērtību, kas pārsniedz vienu miljardu ASV dolāru. "About you" katru mēnesi apmeklē vairāk nekā 15 miljoni aktīvu lietotāju.