Latvijā 'ieradies' desmitais jaunais elektrovilciens; četri tiek testēti

21. aprīļa rītā no "Škoda Group" uzņēmuma "Škoda Vagonka" ražotnes Ostravā Rīgā nogādāti atlikušie divi no pavisam četriem desmitā jaunā elektrovilciena sastāva vagoniem, ziņo AS "Pasažieru vilciens".

Pirmie divi elektrovilciena vagoni, to jumta sastāvdaļas un ritošā daļa Rīgu sasniedza pagājušajā nedēļā, atlikušo divu vagonu jumta sastāvdaļas un ritošā daļa – šonedēļ. Līdz ar to šobrīd Latvijā ir nogādāti desmit jaunā elektrovilciena sastāvi. Elektrovilcienu pārvietošana no Čehijas notiek ar autotransportu caur Poliju un Lietuvu.

Rīgā elektrovilciena vagoni tiks uzmontēti uz platsliežu ratiņiem, tiem uz jumta tiks uzstādītas elektroiekārtas un veikti visi nepieciešamie darbi, lai varētu sākt elektrovilciena iestatīšanas darbus un izmēģinājuma braucienus.

Četri no atvestajiem vilcieniem tiek testēti maršrutā Rīga-Aizkraukle. Šonedēļ ar elektrovilcienu, kas ir piekrauts ar smilšu maisiem, lai imitētu 890 pasažieru svaru, tika veikti izmēģinājuma braucieni arī maršrutā Rīga-Skulte. Piektajam, sestajam, septītajam, astotajam un devītajam elektrovilcienam tiek veikti iestatīšanas darbi.

Jauno vilcienu konstruktīvais ātrums būs līdz 160 km/h (pašlaik – 120 km/h). Maksimālo ātrumu būs iespējams attīstīt iecirkņos, kur to nākotnē ļaus dzelzceļa infrastruktūra.

Pēc jauno elektrovilcienu iegādes AS "Pasažieru vilciens" varēs ieviest intervāla grafikus visos elektrovilcienu maršrutos. Tas nozīmē, ka darba dienu rītos un vakaros, kas tradicionāli ir noslogotākais laiks, vilcieni kursēs ik pēc 15 līdz 20 minūtēm. Paredzēts, ka ar jaunajiem vilcieniem izpildīs reisus Aizkraukles, Tukuma, Skultes un Jelgavas virzienā.

Visa projekta kopējās izmaksas ir 257,889 miljoni eiro, un 23 no pavisam 32 jauno elektrovilcienu sastāvu iegāde plānota ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 114,211 miljonu eiro apmērā.