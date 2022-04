Latvijā ievieš automobiļu abonēšanas pakalpojumu

AS "Renti" plāno Latvijā piedāvāt automobiļu abonēšanas pakalpojumu. Sākotnējās biznesa investīcijas auto abonēšanas pakalpojuma izveidē ir plānotas 6,5 miljoni eiro apmērā.

Latvijas tirgū auto abonēšanas iespēja ir jauns pakalpojuma veids. Par tuvākajiem konkurentiem var uzskatīt īstermiņa un ilgtermiņa auto nomu, kā arī auto līzingu.

"Līdzīgi kā uz noteiktu periodu ir iespējams abonēt žurnālus, "Netflix" vai "Spotify", tagad Latvijā būs iespējams abonēt arī jaunākos automašīnu modeļus. Auto abonements būtībā ir viens no veidiem, kā piemēroties jaunajiem tirgus izaicinājumiem, pilnībā saglabājot kontroli pār izmaksām. Nav jāgaida uz savu auto vairāku mēnešu garumā, jo jauna auto abonēšanas līgumu iespējams noslēgt tajā pašā dienā. Visas auto apkopes un uzturēšanas izmaksas ir iekļautas vienā ikmēneša abonēšanas cenā. Ir iespēja izvēlēties atvērto līgumu, kas ļauj pārtraukt abonementu jebkurā brīdī bez sankcijām par līguma pirmstermiņa izbeigšanu. Pirms tam visus interesējošos auto modeļus var arī izmēģināt testa braucienā un katru mēnesi var izvēlēties jaunu automašīnu," teic "Renti" vadītājs Krišjānis Znotiņš.

Abonējot auto, sākotnējās izmaksas ir drošības nauda divu mēneša abonēšanas maksu apmērā. Piemēram, Latvijā ļoti populārā "Nissan Juke" mēneša abonēšanas maksa ir 417 eiro.

Uzņēmumā norāda, ka auto tirgus pasaulē un Latvijā šobrīd piedzīvo iepriekš nepieredzētas izmaiņas. Strauji kāpj gan jaunu, gan lietotu automašīnu izmaksas. Izmaksu kāpuma un piegāžu kavēšanās dēļ jaunu automašīnu iegāde iedzīvotājiem kļūst arvien nepieejamāka un sarežģītāka. Turklāt tiek prognozēts, ka tuvākajā laikā inflācija un auto cenas turpinās paaugstināties.

Otra aktualitāte auto jomā ir Eiropas zaļais kurss un pieaugošās prasības siltumnīcefekta gāzu emisiju mazināšanai. Šobrīd Latvijas autoparks ir viens no vecākajiem Eiropā. 2021. gadā vidējais vieglo auto vecums Latvijā bija 14,4 gadi un dīzeļdegviela ir visbiežāk izmantotais degvielas veids visās transporta līdzekļu grupās. Ņemot vērā autoparka vecumu un dīzeļdegvielas īpatsvaru, autotransports ir viens no būtiskiem emisiju cēloņiem. To iespējams mazināt, gan veicinot straujāku autoparka nomaiņu uz auto ar modernākiem un videi draudzīgākiem dzinējiem, kā arī stimulējot elektroauto tirgus attīstību, kam galvenie bremzējošie faktori ir vāji attīstīta infrastruktūra un salīdzinoši augstās elektroauto izmaksas.

Trešā tendence, kas ietekmē auto tirgus attīstību, ir pakāpeniska iedzīvotāju attieksmes maiņa mobilitātes jautājumos. Cilvēki vairāk aizdomājas par to, vai vispār ir nepieciešams uzņemties papildu saistības un iegādāties savu auto. Jauna auto iegāde tomēr ir visai dārgs prieks, tāpēc visbiežāk jaunas automašīnas iegādei naudu ir nepieciešams aizņemties. Tas rada arī jaunus pienākumus un ievērojamas papildu izmaksas – regulāra tehniskā apskate un apkope, riepu maiņa un uzturēšana, utt.

Uzņēmumā skaidro, ka auto abonements ļauj izvairīties no papildu saistībām un kontrolēt visas izmaksas, slēdzot atvērta tipa līgumu no 1 līdz 36 mēnešu garumā ar fiksētu mēneša maksājumu. Auto parks tiek katru mēnesi atjaunots, lai nodrošinātu dažādu jaunāko un populārāko autoražotāju modeļu pieejamību. Atbilstoši pieprasījumam plānots, ka vismaz 10% no autoparka veidos elektroauto. Katrs atbilstoši savām interesēm un papildu pakalpojumu nepieciešamībai var izvēlēties vienu no trīs abonēšanas veidiem – "Silver", "Gold" un "Premium". Paredzams, ka vispopulārākā izvēle būs "Premium" abonements, kas iekļauj visus ar auto lietošanu saistītos pakalpojumus vienā mēneša maksājumā. "Silver" un "Gold" sniedz izvēles iespējas klientiem, kas vēlas paturēt savā pārziņā daļu no saistītajiem pakalpojumiem un izmaksām.

"Renti plus" ir pirmais auto abonēšanas pakalpojums Latvijā. To ir izstrādājusi AS "Renti", kas ir 2018. gadā dibināts mobilitātes uzņēmums un šobrīd darbojas divos auto tirgus segmentos – lietotu automašīnu ilgtermiņa noma un jaunu automobiļu abonēšana ("Renti plus"). "Renti" ietilpst finanšu tehnoloģiju uzņēmumu grupā "Eleving Group", kas šobrīd darbojas 14 pasaules valstīs.