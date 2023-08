Latvijā ir viena no augstākajām depozīta sistēmas apsaimniekošanas maksām Eiropā, uzsver DIO; veiks auditu

Uzsākts depozīta sistēmas apsaimniekošanas maksas funkcionālais audits, kas tiks veikts 75 tirdzniecības vietās Latvijā. Auditu veic neatkarīgs auditors SIA "Deloitte Latvia", kuru kopīgi izvēlējās tirgotājus pārstāvošās asociācijas un SIA "Depozīta Iepakojuma Operators" (DIO).

Auditu plānots pabeigt šā gada septembrī, un tā galvenais mērķis ir izvērtēt noteiktās apsaimniekošanas maksas atbilstību darbam, ko tirgotāji veic ikdienā, apkalpojot depozīta iepakojumu pieņemšanas punktus.

Audita saturs tika saskaņots ar visām Latvijā esošajām mazumtirgotājus pārstāvošajām asociācijām, kuru biedri iesaistīti depozīta sistēmas darbībā kā depozīta punktu apsaimniekotāji.

Kā liecina DIO rīcībā esošie dati, Latvijā ir viena no augstākajām depozīta sistēmas apsaimniekošanas maksām Eiropā. Plānots, ka šī gada ietvaros depozīta sistēmas operators tirgotājiem izmaksās vairāk nekā 9,7 miljonus eiro, kas ir viena no lielākajām operatora izmaksu pozīcijām.

75 vietu izlase, kurās tiks veikts audits, veidota tā, lai tajā tiktu pārstāvētas dažāda izmēra, pieņemšanas veida un dažādu tirgotāju depozīta pieņemšanas vietas gan Rīga un Pierīgā, gan arī citās Latvijas pilsētās un lauku rajonos.

"Veiksmīga depozīta sistēmas darbība ir atkarīga no vairākiem būtiskiem faktoriem, tostarp ikkatra tirgotāja iesaistes gan depozīta punktu apkalpošanā, gan komunikācijas nodrošināšanā ar klientiem. Audita laikā gūtie rezultāti palīdzēs izvērtēt tirgotāju ikdienas darba ieguldījumu un līdzšinējās apsaimniekošanas maksas atbilstību," norāda DIO valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis.

Līdzšinējais apsaimniekošanas maksas aprēķina modelis, kuru apstiprinājušas visas četras tirgotājus pārstāvošās asociācijas Latvijā, paredz, ka apsaimniekošanas maksa sedz visas ar depozīta iepakojumu pieņemšanu saistītās izmaksas, kas rodas tirgotājam un ko nosaka likums. Izņēmums ir depozīta pieņemšanas iekārtu izmaksas, kuras DIO nodrošina tirgotājiem bez maksas.

Šogad vidējā apsaimniekošanas maksa par 1 iepakojumu mazajiem taromātiem noteikta 0,026 eiro apmērā, kas ir vairāk nekā 33% pieaugums salīdzinājumā ar 2022. gada maksu, lielajiem taromātiem 0,0255 eiro apmērā (14,4% pieaugums pret 2022. gada maksu), savukārt manuālajiem punktiem – 0,0221 eiro apmērā jeb par 8,6% vairāk nekā pērn.

Tirgotājiem izmaksātā apsaimniekošanas maksa tāpat atkarīga no pieņemtā iepakojuma veida – tā, piemēram, par katru pieņemto skārdeni tirgotāji saņem no 0,0157 līdz 0,0189 eiro, bet par katru pieņemto atkārtoti uzpildāmo (AU) stikla pudeli tiek maksāts no 0,0270 līdz 0,0474 eiro. Maksa par pieņemto AU iepakojumu ir lielāka, jo tirgotājiem pieņemtās pudeles ir papildus jāsašķiro.