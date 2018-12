Latvijā izsniegta pirmā e-būvatļauja

Būvniecības informācijas sistēmā ir izsniegta pirmā e-būvatļauja, kas nozīmē, ka būvniecības ieceres un būvprojekta saskaņošanas process ir noticis digitālā vidē. Būvatļauju ir izsniegusi Stopiņu novada būvvalde uzņēmumam "Bonava Latvija" daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūvei Stopiņu novada Dreiliņos.

Lai gan būvniecības ieceres un būvprojekta e-saskaņošana Latvijā jau ir iespējama no šī gada vidus un elektroniskā vidē jau darbojas daudzi būvniecības procesa dalībnieki, kā arī ir iesniegti vairāki iesniegumi, šis ir pirmais gadījums, kad dokumentu aprite ir uzsākta un pabeigta e-vidē un būvnieks uzreiz var uzsākt darbus būvlaukumā, portālu "Delfi" informēja Būvniecības valsts kontroles biroja direktore Svetlana Mjakuškina.

Gan būvniecības iesnieguma iesniegšana, gan tehnisko noteikumu pieprasīšana un izsniegšana, kā arī būvprojekta iesniegšana un visbeidzot – būvatļaujas izsniegšana un atzīme par būvdarbu nosacījumu izpildi ir notikusi elektroniski.

Tas noticis laika posmā no 2018. gada 16. augusta līdz 19. decembrim. Tā kā šajā laikā ir bijusi arī termiņa iesaldēšana, jo no dokumentu iesniedzēja bija nepieciešama papildu informācija, faktiskais būvatļaujas saņemšanai nepieciešamais laiks bija 77 dienas. Tas ir daudz augstāks rādītājs nekā līdz šim vidēji, kad dokumentu saskaņošana notika papīra formātā. Saskaņā ar Pasaules Bankas Doing Business reitingu Latvijā vidēji ir nepieciešamas 192 dienas būvprojekta saskaņošanai.

"Mēs esam ļoti priecīgi, redzot Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) šo pirmo e-būvatļauju. Nodrošinot būvniecības procesa dokumentu reģistrēšanu un pārvaldību e-vidē, būvniecības ierosinātājam ievērojami samazinās dokumentu saskaņošanai patērētais laiks. Līdz ar to ir svarīgi pilnībā pāriet uz elektronisku dokumentu apriti. Grozījumi Būvniecības likumā pieliks punktu duālai sistēmai (papīra un elektroniskais formāts), nodrošinot sabiedrību ar caurspīdīgāku, ātrāku, un ērtāku būvniecības procesa pārvaldību," sacījusi Mjakuškina.

Savukārt "Bonava Latvija" valdes priekšsēdētājs Mareks Kļaviņš norādījis: "Esam gandarīti būt celmlauži nozarē un cerams mums sekos citi attīstītāji. Pirmo digitālo būvatļauju esam saņēmuši savam vērienīgākajam dzīvojamo māju projektam Dreilinga mājas. Tas būs 16 daudzdzīvokļu namu kvartāls pie pašas Rīgas robežas Stopiņu novadā, kurā investēsim 40 miljonus eiro un atjaunosim dzīvojamo fondu, radot mājvietas vismaz 2000 cilvēkiem. Būvniecības procesa digitalizācija ļauj mazināt laiku no ieceres līdz projekta nodošanai, efektivizēt cilvēkresursu un finanšu resursu izmantojumu. Rezultātā ieguvējs ir mājokļa īpašnieks".

"Būvniecības informācijas sistēma ir ienesusi izmaiņas būvvaldes ikdienas darbā. Kopumā sistēmu vērtējam pozitīvi, tajā ir pieejami ievērojami valsts informācijas sistēmu dati, kas atvieglo mūsu darbu. Protams, ir nepieciešami uzlabojumi, kas būs iespējami sadarbojoties sistēmas uzturētājam, izstrādātājiem, kā arī būvvaldēm un citiem tās lietotājiem, " papildinājusi Stopiņu novada būvvaldes vadītāja Laila Kundziņa.