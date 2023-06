Latvija joprojām uz Krievijas propāna 'adatas'

Kopš šā gada 1. janvāra dabasgāze pa cauruļvadiem no Krievijas Latvijā vairs neieplūst – valdība tā nolēma pagājušā gada aprīlī, pāris mēnešus pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Tomēr enerģētikas jomā no Krievijas esam aizvien vēl atkarīgi – Latvijā nokļuvušais propāns, kas tostarp tiek izmantots kā kurināmais, joprojām pilnībā tiek iepirkts tieši no Krievijas.



Valsts ieņēmumu dienestā (VID) "Delfi Bizness" uzsver, ka propāns nav sankcijām pakļauto preču sarakstā.

Kā liecina VID apkopotā informācija, importētā propāna vērtība šā gada pirmajos četros mēnešos sasniegusi 7,509 miljonus eiro – par 2,113 miljoniem eiro jeb 39,2% vairāk nekā 2022. gada pirmajos četros mēnešos un 3,88 miljoniem eiro jeb 2,1 reizi vairāk nekā 2021. gada janvārī-aprīlī.