Latvijā lielākais distribūcijas uzņēmums 'Sanitex' pārtrauc preču importu no Krievijas un Baltkrievijas

Reaģējot uz Krievijas darbībām Ukrainā, distribūcijas un loģistikas uzņēmums "Sanitex" pārtrauc preču importu no Krievijas un Baltkrievijas. Tāpat arī nolemts pārtraukt preču iepirkumu Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes produktiem no citiem importētājiem Baltijā.

""Sanitex" pārtrauc Krievijas un Baltkrievijas preču tirdzniecību Lietuvā, Latvijā un Igaunijā. Mēs uzskatām, ka šobrīd Latvijas un Baltijas uzņēmēju ieguldījums vienotībā un solidaritātē ir ārkārtīgi svarīgs," skaidro SIA "Sanitex" valdes loceklis Kārlis Ābele.

Uzņēmums ir jau pārtraucis preču importu no Krievijas un Baltkrievijas ražotājiem un piegādātajiem. Šo preču kopējais īpatsvars 2021. gadā veidoja 0,6% no "Sanitex" tirdzniecības apjoma Lietuvā, Latvijā un Igaunijā. Uzņēmums arī nolēmis pārtraukt iegādāties Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes produktus no citiem importētājiem. Šīs preces tiks izņemtas no "PROMO Cash & Carry", "PROMO Food Service", "Officeday" un citiem uzņēmuma tirdzniecības kanāliem.

"Sanitex" ir lielākais vairumtirdzniecības, distribūcijas un loģistikas uzņēmums Lietuvā un Latvijā, kas aktīvi darbojas arī Igaunijā un Polijā. "Sanitex" dibināts 1992. gadā, un viens no uzņēmuma galvenajiem darbības virzieniem ir ātras aprites preču izplatīšana. Kopš 1997. gada "Sanitex" grupā ietilpst arī "Cash & Carry" (maksā un ņem) ķēde, kurā mazāki veikali, kioski, kafejnīcas, bāri un citi uzņēmumi var iegādāties nepieciešamos produktus. 2005. gadā SIA "Sanitex Distribution & Logistics" sāka savu darbību Latvijā un 2010. gadā grupai pievienojās arī "Sanitex Estonia OÜ" Igaunijā.

Šobrīd "Sanitex" sadarbojas ar vairāk nekā 500 ražotājiem un apkalpo vairāk nekā 32 000 klientu visās Baltijas valstīs. Pašlaik galvenie partneri ir "Philip Morris International", "JTI", "Procter & Gamble", "MARS", "Estrella", "Gallina Blanca", "Mondelez International", "Unilever", "Kellogg's", "Pringles", "Dzintars", "Druva", "Livonia", "Ilgezeem" un daudzi citi starptautiskie un vietējie ražošanas uzņēmumi.