Latvijā mobilos datus pērn vidēji mēnesī visvairāk patērēja LMT klienti

Latvijā mobilos datus pagājušajā gadā vidēji mēnesī visvairāk patērēja "Latvijas mobilā telefona" (LMT) klienti, liecina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) dati.

Pēc regulatora datiem, 2018. gadā LMT klientu mobilo datu patēriņš uz vienu SIM karti mēnesī veidoja 18,2 gigabaitus, kamēr "Tele2" klientu mēneša vidējais mobilo datu patēriņš uz vienu SIM karti bija 10,34 gigabaiti, "Bite Latvija" – 7,6 gigabaiti, bet "ZetCom" – 1,54 gigabaiti.

SPRK apkopotā informācija arī liecina, ka vidēji mēnesī katrs mobilo datu patērētājs pērn Latvijā izlietoja 12 gigabaitus interneta.

Jau ziņots, ka aizvadītajā gadā 40,3% mobilo tīklu lietotāju interneta ātrums sasniedza no 100 līdz 200 megabitus sekundē.

Vienlaikus 0,98% mobilo tīklu lietotāju interneta ātrums bija no 256 kilobitiem līdz diviem megabitiem sekundē, 12,5% – no diviem megabitiem līdz 10 megabitiem sekundē, 18,6% – no 10 līdz 30 megabitiem sekundē un 28% mobilo tīklu lietotāju interneta ātrums sasniedza no 30 līdz 100 megabitiem sekundē.

Kopumā pērn pieslēgumi, kuriem pastāvīgi kopā ar balss telefonijas pakalpojumu nodrošināts interneta pakalpojums veidoja 51%, pieslēgumi, kuriem nodrošināts tikai interneta pakalpojums – 25%, bet pieslēgumi, kuriem interneta pakalpojums nodrošināts papildus balss telefonijas pakalpojumiem veidoja 24%.

Pēc SPRK datiem, pērn LMT nodrošināja 39% mobilā tīkla pakalpojumus, "Tele2"– 34%, "Bite Latvija" – 21%, bet "ZetCom" nodrošināja 6% no visiem mobilā tīkla pakalpojumiem.

Vidēji mēnesī lietotājs runāja 264 minūtes un nosūtīja 71 īsziņu.