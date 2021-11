Latvijā nolietotā apģērba pārstrādei trūkst efektīvu risinājumu; pārstrādāt ved uz Somiju

Eiropas Komisijas aprites ekonomikas rīcības plāns paredz no 2025. gada visā Eiropā ieviest obligāto tekstilmateriālu šķirošanu un dalīto savākšanu. Lielākais tekstilizstrādājumu nomas servisa uzņēmums Latvijā "Lindstrom" sadarbībā ar Somijas uzņēmumu "Rester" uzsācis otrreizējo pārstrādi visam darba apģērbam, paredzot gadā pārstrādāt vidēji 60 tonnas nolietotā un no nomas izņemtā darba apģērba.

Vienlaikus "Lindstrom" pārstāvji atzīst, ka Latvijā pārstrādes alternatīvas nākotnē aizliegtajai nederīgā apģērba apglabāšanai vai sadedzināšanai pagaidām praktiski neesot.

Atsaucoties uz 2020. gada Stokholmas Vides institūta Tallinas Centra sagatavoto pētījumu, Baltijas valstīs gada griezumā jauni tekstila materiāli, tai skaitā arī darba apģērbs, tiek patērēti gandrīz 48000 tonnu apmērā, no kā Latvijā vidēji viens cilvēks izlieto 6,1 kilogramus.

Pašlaik ir aprēķināts, ka tikai 5% no iegādātajiem jaunajiem tekstila materiāliem Latvijā pēc to lietošanas tiek šķiroti. Atlikusī daļa nonāk kopējos sadzīves atkritumos, kas paredzēti apglabāšanai poligonos vai dedzināšanai. Eksperti norāda, ka šobrīd Latvijā nav risinājumu, kā vērtīgāk varētu pārstrādāt apģērbu un tekstila atkritumus lielā apjomā. Līdz ar to pārstrādes sistēma, kas darbotos pēc aprites ekonomikas principiem, joprojām ir tās veidošanās posmā.

Kā norāda "Lindstrom" izpilddirektors Ivars Šmits, šī nav tikai Latvijas problēma, bet faktiski efektīvu risinājumu trūkums manāms visā Eiropā.

"Neskatoties uz tekstila šķirošanas un dalītās savākšanas prasībām, kas stāsies spēkā 2025. gadā, arī citās valstīs var novērot līdzīgu situāciju – tikai daži uzņēmumi nodrošina kvalitatīvu un materiāla vērtību saglabājošu apģērbu otrreizējo pārstrādi. Tā kā šāda problēma pastāv visā Eiropā, uzņēmumu vidū valda konkurence atrast piemērotus partnerus tekstilizstrādājumu pārstrādes iespējām. Uzdevumu sarežģī nepieciešamība atrast vietēja mēroga sadarbības partneri – nav iespējams runāt par ilgtspējīgiem risinājumiem, ja nolietoto darba apģērbu vai tekstila atkritumus pārstrādei nepieciešams sūtīt uz valstīm, kas atrodas ļoti tālu no mums. Tieši tāpēc esmu gandarīts, ka mums ir izdevies atrast sadarbības partneri un noslēgt līgumu ar Somijas uzņēmumu "Rester", tādējādi kļūstot par pirmajiem Latvijā, kas veic otrreizējo pārstrādi visam nolietotajam un no nomas izņemtajam darba apģērbam, pie tam saglabājot materiāla vērtību," uzsver Šmits.

Pirmā apģērbu krava ar piecām tonnām apģērba pārstrādei no Latvijas uz Somiju jau ir nosūtīta.

"Rester" rūpnīcā tiek pārstrādāti "Lindstrom" darba apģērbi un kokvilnas dvieļi, kuru apjoms gadā sasniedz desmitiem tonnu. 80% no rūpnīcā pārstrādātajiem tekstilizstrādājumiem ir darba apģērbi, kas ir izgatavoti no dažādiem materiāliem un satur tādas detaļas, kā, piemēram, pogas, kniedes, vai metāla āķīšus, kas automātiski šo apģērbu padara par problemātisku materiālu pārstrādei.

""Rester" ir izstrādājis risinājumu, kas ļauj pārstrādāt gandrīz 95% no mūsu nolietotā darba apģērba. Turklāt vēl turpinām meklēt pārstrādes risinājumu tai niecīgajai nolietoto apģērbu daļai, kas nav pilnībā izmazgājami no ķimikālijām vai eļļām. Mūsu uzņēmuma mērķis ir visa nolietotā tekstila 100% pārstrāde," tā Šmits.

Uzņēmums arī norāda, ka, meklējot iespējas, kā pārstrādāt tekstilizstrādājumus, svarīga ir bijusi pārstrādātā materiāla tālākā izmantošana. ""Rester" pārstrādes rūpnīca ražo šķiedras materiālu, kuru pēc tam iespējams izmantot dziju, audumu vai tehnisko tekstilizstrādājumu ražošanai, kā arī būvniecības nozarē izolācijas, kompozītmateriālu un akustisko paneļu ražošanai. Savukārt viens no pārstrādātās produkcijas vērtības saglabāšanas pamatnosacījumiem ir tekstilizstrādājumu šķirošana pēc to sastāva pirms tie tiek nodoti otrreizējai pārstrādei," skaidro Šmits.

"Lindstrom" Latvijā ir kopš 1995. gada un piedāvā darba apģērbu, maināmo paklāju un industriālo dvieļu nomu. "Lindstrom Latvija" ietilpst "Lindström Group". Pērn uzņēmuma apgrozījums bija teju 10,4 miljoni eiro, bet peļņa pēc nodokļu nomaksas 595 tūkstoši eiro, liecina "Lursoft" pieejamā informācija.