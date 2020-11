Latvija par 1,4 miljoniem eiro iegādāsies mācību granātas

Latvija un Igaunija parakstījušas vispārējo vienošanos par mācību granātu iegādi no uzņēmumiem "Rheinmetall Waffe Munition ARGES GmbH" un "Bristol Trust OÜ", informē Aizsardzības ministrija.

"Viens no būtiskākajiem militāro mācību elementiem ir to maksimāla pietuvināšana reāliem kaujas apstākļiem, un jaunā vienošanās mums palīdzēs to nodrošināt. Kopīgi iepirkumi ir spēcīgs apliecinājums mūsu sadarbībai ar tuvākajiem kaimiņiem un sabiedrotajiem, no kā ieguvēji ir visas iesaistītās puses," komentē aizsardzības ministrs Artis Pabriks.

Plānots, ka Latvija vispārējās vienošanās ietvaros varētu iegādāties vienreiz un daudzreiz lietojamas mācību granātas 1,4 miljonu eiro apmērā.

Vienošanās ir rezultāts 2019.gadā noslēgtajam līgumam par kopīgu mācību granātu iegādi starp Latvijas un Igaunijas bruņotajiem spēkiem. Kopīgā iepirkuma mērķis ir apgādāt abu valstu bruņotos spēkus ar nepieciešamo mācību aprīkojumu, apvienojot pasūtījumus un samazinot pasūtījuma izmaksas. Vienošanās būs spēkā līdz 2027. gadam.

Ministrija informē, ka vienreizlietojamo granātu ražošanā tiek izmantoti videi draudzīgi materiāli, kas pēc granātu izmantošanas sadalās, samazinot militāro mācību ietekmi uz vidi.

Mācību granātu iepirkums seko vairākiem citiem kopīgiem Baltijas valstu iepirkumiem. Šogad kopā ar Igauniju veikts kopīgs jaunās paaudzes "Carl Gustaf M4" granātmetēju iepirkums, savukārt ar Lietuvu parakstīts līgums par kopīgu gāzmasku iegādi.