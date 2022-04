Latvija pievienojas ASV dibinātajai kodoldrošības un tīras enerģijas attīstības veicināšanas programmai

Latvija šonedēļ pievienojusies ASV dibinātajai kodoldrošības un tīras enerģijas attīstības veicināšanas programmai, "Delfi Bizness" pavēstīja Ekonomikas ministrijā.

Tajā informē, ka ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs 4. aprīlī vienojies par sadarbību ar ASV programmas "Fonds Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology" (FIRST) ietvaros. FIRST ir ASV dibināta spēju veidošanas programma, kas izstrādāta, lai stiprinātu stratēģiskās saites, atbalstītu tīras enerģijas attīstību un veicinātu tehnisko sadarbību ar partnervalstīm, kā rezultātā tiktu nodrošināta droša un atbildīga kodolenerģijas infrastruktūras izmantošana.

“Atjaunojamo energoresursu īpatsvars Latvijas energobilancē pastāvīgi pieaug, un ir svarīgi aplūkot veidus, kā nodrošināt sistēmas stabilitāti un bāzes slodzes, lai nosegtu šos svārstīgos resursus. Esam pateicīgi ASV par gatavību sadarboties ar Latviju un vēlmi dalīties ar savu pieredzi un labo praksi kodolenerģijas jomā. Latvija paredz nenovērtējamu sadarbību ar partneriem ASV, kas veicinās mūsu enerģētisko drošību," uzsver Vitenbergs.

Šis projekts balstīsies uz visaptverošām valdības, rūpniecības, nacionālo laboratoriju un akadēmisko aprindu kompetencēm un savstarpēju zināšanu apmaiņu, kas vērsta uz tādiem jautājumiem kā darbaspēka attīstība, ieinteresēto personu iesaiste, regulējumu izstrāde un iepazīstināšana ar progresīvām kodolenerģijas tehnoloģijām, piemēram, maziem modulāriem reaktoriem, lai atbalstītu Latvijas mērķu sasniegšanu attiecībā uz enerģētisko neatkarību, kā arī drošības un klimata aizsardzības prioritātēm.

“Mēs esam gandarīti sadarboties ar Latviju, lai kopīgi uzzinātu, kādu lomu progresīvās kodoltehnoloģijas var spēlēt Latvijas nākotnes energoavotu struktūrā. ASV un Latvija uzņemas saistības attiecībā uz energoapgādes drošību un cīņu pret klimata pārmaiņām, un FIRST programma nodrošina pamatu mūsu valstu kopīgam darbam, lai sasniegtu šos mērķus," saka ASV Valsts departamenta valsts sekretāra vietniece Bonija Dženkinsa.

Balstoties uz vairāk kā 60 gadu ilgo ASV pieredzi kodolenerģijas jomā, FIRST partnervalstīm sniedz atbalstu kodolenerģijas programmu izstrādē, kuru pamatmērķis ir atbalstīt un sasniegt atjaunojamās enerģijas mērķus saskaņā ar augstākajiem starptautiskajiem kodoldrošības standartiem. “Leaders Summit on Climate” konferences ietvaros Baidena administrācija uzsvēra FIRST programmu kā vienu no galvenajiem ASV centieniem sekmēt inovācijas, attīstot atjaunojamās tehnoloģijas un veidojot vēl nebijuša līmeņa globālu sadarbību klimata krīzes pārvarēšanai.