Latvijā pirmajā pusgadā nodibināti vairāk jaunu uzņēmumu nekā likvidēti

Šogad pirmajos sešos mēnešos reģistrēto jauno uzņēmumu skaits sasniedzis 4781, kas ir par 11,06% vairāk nekā pērn attiecīgajā periodā, liecina "Lursoft" apkopotie dati

Vienlaikus šā gada pirmajā pusgadā arī likvidēti 3815 uzņēmumi, kamēr pērn šajā pašā periodā tika likvidēti 5799 uzņēmumi.

Jūnijā reģistrēti 708 jauni uzņēmumi, no kuriem 637 – sabiedrības ar ierobežotu atbildību, 62 – individuālie komersanti, tāpat arī pagājušajā mēnesī reģistrētas četras jaunas zemnieku saimniecības, trīs ārvalsts komersantu filiāles un pa vienai akciju sabiedrībai un pilnsabiedrībai.

Jauno uzņēmumu kopējais reģistrētais pamatkapitāls sasniedza 8,17 miljonus eiro. Vairāk nekā pusi no šīs kopsummas veidojis viena uzņēmuma pamatkapitāls, liecina "Lursoft" pētījuma dati.

Vienīgais no visiem jūnijā reģistrētajiem uzņēmumiem, kura pamatkapitāls pārsniedz vienu miljonu eiro, ir Salaspilī reģistrētais SIA “Davhex”. Li Rostislavam piederošais SIA “Eko air” ieguldījis SIA “Davhex” pamatkapitālā 4,5 miljonus eiro. Pieejamais gada pārskats liecina, ka lodēto plākšņu siltummaiņu ražotājs SIA “Eko air” aizvadītajā gadā apgrozīja 2,29 miljonus eiro, pēc nodokļu nomaksas gūstot 260,3 tūkstošu eiro peļņu.

"Lursoft" izpētījis, ka savulaik SIA “Eko air” piederējušas daļas arī vairākos citos uzņēmumos, taču šobrīd tam reģistrēta dalība tikai jaunreģistrētajā SIA “Davhex”. SIA “Davhex” juridiskā adrese reģistrēta Miera ielā 30D, Salaspilī, kur atrodas arī tā mātesuzņēmums SIA “Eko air”.

Tāpat divus jaunus uzņēmumus aizvadītajā mēnesī reģistrējis zivju ieguves uzņēmums SIA “Gamma-A”: SIA “KRC1” un SIA “KRC2”. Papildu abiem iepriekšminētajiem uzņēmumiem, SIA “Gamma-A” kopā ar SIA “BB Power” jūnijā reģistrējusi arī pilnsabiedrību “Auda Lng.”.

SIA “KRC1” un SIA “KRC2” pamatkapitāls kopā sasniedz 1,46 miljonus eiro. Abiem jaunajiem uzņēmumiem juridiskā adrese reģistrēta Traleru ielā 30, Rīgā, kur reģistrēta arī viena no SIA “Gamma-A struktūrvienībām. Par abu jaunreģistrēto uzņēmumu valdes locekli iecelts SIA “Gamma-A” patiesais labuma guvējs un valdes priekšsēdētājs Aivars Lejietis.

"Lursoft" apkopotā informācija liecina, ka no jūnijā reģistrētajām TOP 10 esošajām sabiedrībām ar ierobežotu atbildību teju visas ir vietējā kapitāla. Izņēmums ir vien ceturtais lielākais pagājušajā mēnesī reģistrētais uzņēmums SIA “Dotnuva Seeds”. Šī Bauskas novadā reģistrētā uzņēmuma vienīgais kapitāldaļu turētājs ir lietuviešu UAB “Dotnuva Seeds”, kas, pēc "Lursoft" pieejamās informācijas reģistrēts tikai šā gada 8.maijā. Tā darbības veids ir graudu, sēklu un neapstrādātas tabakas un lopbarības vairumtirdzniecība. UAB “Dotnuva Seeds” ir “Linas Agro” grupā ietilpstoša kompānija.

Par SIA “Dotnuva Seeds” vadītāju iecelta kādreizējā SIA “Linas Agro” valdes locekle, savukārt uzņēmuma padomē ir gan SIA “Dotnuva Baltic” un SIA “Linas Agro” padomes priekšsēdētāja vietnieks Jonas Bakšys, gan arī Jensens Martins Ingemans, kurš ir SIA “Linas Agro” valdes priekšsēdētājs un SIA “Dotnuva Baltic” valdes loceklis. Gan AS “Dotnuva Baltic” (Igaunijas uzņēmumam), gan Dotnuva grupas uzņēmumiem Latvijā patiesā labuma guvējs ir Lietuvas valstspiederīgais Zubs Darius.

Ārvalstu kapitāls reģistrēts nepilniem 12% no visiem jūnijā reģistrētajiem jaunajiem uzņēmumiem. Visvairāk ieguldītāju jauno uzņēmumu pamatkapitālos reģistrēts no tuvējām kaimiņvalstīm – Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, tāpat arī no Ukrainas.

TOP 10 lielāko uzņēmumu sarakstu jūnijā noslēdz AS “Nordimo Capital”, kas ir vienīgā pagājušajā mēnesī reģistrētā akciju sabiedrība. Uzņēmuma vienīgais valdes loceklis un patiesais labuma guvējs ir Mārtiņš Priede. Uzņēmējs savulaik vadījis AS IBS “Renesource Capital”, ir viens no biedrības “Kristapa Valtera Basketbola Akadēmija” dibinātājiem un vada finanšu jomā strādājošo SIA “Siminvest”.

Par AS “Nordimo Capital” padomes priekšsēdētāju iecelts Andrejs Rozanovs, bet padomes locekļiem – Rolands Auza un Toms Čarbadze.

AS “Nordimo Capital” pamatkapitāls ir 35 tūkstoši eiro, tomēr starp jūnijā reģistrētajiem uzņēmumiem ir arī virkne tādu, kuru pamatkapitāla apjoms ir vien daži eiro.

"Lursoft" pētījuma dati atklāj, ka no visām sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, kas reģistrētas jūnijā, 60,75% gadījumu uzņēmumu pamatkapitāls nesasniedz 2800 eiro, no tiem 145 gadījumos jaunreģistrētā uzņēmuma pamatkapitāls ir tikai 1 eiro, savukārt vienā gadījumā – vien 5 centi. Tas ir Cēsīs reģistrētais SIA “Souly”, kas tā īpašniekam Hugo Grūbem ir pirmais uzņēmums. No visiem jūnijā reģistrētajiem uzņēmumiem 49,72% gadījumu tas to dalībniekiem bijis pirmais līdz šim reģistrētais uzņēmums.

Kopumā Cēsu novadā pagājušajā mēnesī reģistrēti 11 jauni uzņēmumi. Visvairāk – 343 – to bijis Rīgā, aiz kuras seko Mārupes un Ogres novadi, kā arī Jelgava. Katrā no iepriekšminētajām pašvaldībām pagājušajā mēnesī reģistrēti 24 jauni uzņēmumi.