Latvijā pirmo reizi notiks Pasaules uzņēmējdarbības kauss

Latvijā pirmo reizi notiks Pasaules Uzņēmējdarbības kausa (Entrepreneurship World Cup) nacionālais fināls, kurā aicināti pieteikties uzņēmumi, kas dibināti pēdējo piecu gadu laikā un kuru apgrozījums ir līdz pieciem miljoniem eiro, informē “Swedbank”.

No šodienas līdz 24. maijam uzņēmumi no Latvijas var iesniegt dalības pieteikumu un sacensties par iespēju būt vienam no pieciem finālistiem nacionālajā finālā, kas norisināsies jūnija vidū. Fināla uzvarētājs tālāk sacentīsies par ceļazīmi uz globālo finālu un balvu fondu 1 miljona ASV dolāru apmērā.

Pasaules Uzņēmējdarbības kausa nacionālo finālu rīko "Swedbank" kopā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru (LTRK), Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA), "TechChill" un Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju.

Pasaules uzņēmējdarbības kausa mērķis ir sekmēt dažādu valstu uzņēmumu konkurētspēju globālā tirgū. Tāpat dalība šajā konkursā palīdz celt Latvijas uzņēmumu globālo atpazīstamību. Ikviens uzņēmums, kas ir reģistrēts Latvijā un atbilst apgrozījuma un dibināšanas gada kritērijiem, ir aicināts iesniegt savu pieteikumu angļu valodā. No 25. maija žūrijas locekļi izvērtēs iesniegtos pieteikumus un maija beigās izziņos 1. atlases rezultātus.

Galvenie uzņēmuma izvērtēšanas kritēriji: produkts, tā potenciāls, biznesa modeļa paredzamība un komanda.

Nacionālais fināls Latvijā norisināsies jūnija vidū.

Nacionālā fināla uzvarētājs saņems iespēju mācīties, gūt pieredzi un cīnīties par naudas balvu aptuveni 0,5 miljonu ASV dolāru apmērā, veidot starptautisku atpazīstamību, kā arī satikt potenciālos investorus. Pārējie nacionālā fināla dalībnieki saņems individuālas konsultācijas ar izaugsmi saistītās jomās. Nacionālā fināla uzvarētājs saņems arī ceļazīmi piedalīties konkursa virtuālā akseleratorā "EWC Accelerates", kas norisināsies augustā un septembrī. Sekmīgi sevi pierādot, iegūs tiesības pārstāvēt Latviju globālajā finālā Rijādā, Saūda Arābijā, starp 100 labākajiem finālistiem cīnoties par kopējo balvu fondu 1 miljons ASV dolāru, kā arī papildu investīciju iespējas un 750 000 ASV dolāru atbalstam. 100 labākie finālisti sacentīsies savā starpā, sniedzot pašprezentāciju jeb lifta runu angļu valodā. Nacionālā fināla sacensības visā pasaulē notiek līdz 2021. gada vasarai.

"Pasaules Uzņēmējdarbības kauss ir unikāla iespēja Latvijas uzņēmumiem, neatkarīgi no pārstāvētās nozares, pierādīt sevi gan Latvijas, gan pasaules mērogā. Ikvienai idejai ir potenciāls, tieši tāpēc aicinu uzņēmējus izaicināt sevi un sacensties par iespēju attīstīt savu biznesu vēl plašāk," komentē "Swedbank" Uzņēmumu pārvaldes vadītājs Lauris Mencis.

LTRK Jaunuzņēmumu padomes priekšsēdētājs Imants Martinsons norāda: "Neskatoties uz jaunuzņēmuma attīstības stadiju, aktīva līdzdalība jaunuzņēmumu un uzņēmējdarbības ekosistēmā un piedalīšanās dažādos pasākumos dod iespēju paplašināt savu kontaktu loku, iegūt vērtīgu pieredzi un augt – gan personīgā, gan profesionālā līmenī. EWS ir lieliska iespēja jaunuzņēmumiem parādīt sava darba rezultātu gan Latvijas, gan pasaules līmenī. Noteikti iesaku piedalīties un parādīt, ka arī Latvija var."

LIAA direktors Kaspars Rožkalns piebilst: "Pasaules uzņēmējdarbības kauss ir iespēja jaunajiem uzņēmējiem sacensties ar vairāk nekā 200 valstu pārstāvjiem, lai pārliecinātos par sava biznesa konkurētspēju globālā mērogā. Tās ir jaunas zināšanas, kontakti un pieredze, kura palīdzēs celt savu ambīciju latiņu. Latvija ir valsts, kurā protam paveikt sarežģītas lietas ātri un efektīvi, tādēļ prognozēju, ka mūsu uzņēmēji šajās sacensībās varētu sasniegt labus rezultātus."