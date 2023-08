Latvija prioritāri atbalsta vilcienu maršruta Rīga-Daugavpils-Viļņa izveidi, norāda ministrijā

Latvija atbalsta vilcienu satiksmes atjaunošanu starp Latviju un Lietuvu, un prioritāte ir maršruts Rīga-Daugavpils-Viļņa, informē Satiksmes ministrijā. Tas veicināšot iedzīvotāju mobilitāti starp abām valstīm un vienlaikus uzlabos pasažieru pārvadājumus maršrutā Daugavpils – Rīga.



Pašreiz norit abu valstu pārrunas par pasažieru vilcienu satiksmes atjaunošanu, lai rastu abpusēji efektīvāko risinājumu.

"Mums ir svarīgi, lai šo maršrutu izmantotu pēc iespējas vairāk pasažieru, kuru pārvietošanās vajadzības saistās ne tikai ar nokļūšanu vienā vai otrā galvaspilsētā, bet rada arī ievērojamu un pastāvīgu pieprasījumu šādam pakalpojumam. Uzskatām, ka valsts otras lielākās pilsētas iekļaušana maršrutā pilnībā atbildīs šim nosacījumam. Cerams, ka dzelzceļa pasažieru pārvadājumu operatori jau tuvākajā laikā nāks klajā ar izsvērtu piedāvājumu. Nozares speciālisti aktīvi strādā ar mērķi, lai vilcienu satiksmi ar Lietuvu atjaunotu pēc iespējas ātrāk," skaidro satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs.

Pārrunās iesaistītie AS "Pasažieru vilciens" un Lietuvas valsts pasažieru vilcienu operators "LTG Link" ir veikuši aprēķinus un prognozes iespējamiem maršrutiem, to izpildītājiem un kursēšanas laikiem, attīstot vairākus variantus vilcienu satiksmes atjaunošanai starp Latviju un Lietuvu.

AS "Pasažieru vilciens" aprēķini liecina, ka tas izmaksātu vairākus simtus tūkstošus atkarībā no izvēlētā varianta. Par vienotu piedāvājumu lēmuma pieņemšanai par abpusēji efektīvāko veidu un nepieciešamajām dotācijām no valstu budžetiem vilcienu pasažieru satiksmes atjaunošanai starp Latviju un Lietuvu vēl ir jālemj, uzsver ministrijā.

"Attīstot jebkuru maršrutu, tas ir jāizvērtē atbildīgi, lai, pirmkārt, to izmantotu pēc iespējas vairāk iedzīvotāju un tas būtu ekonomiski pamatots. Pirmie aprēķini rāda, ka maršruta Rīga-Daugavpils-Viļņa izveide izmaksātu ievērojami lētāk nekā citi iespējamie maršruti," norāda AS "Pasažieru vilciens" valdes priekšsēdētājs Rodžers Jānis Grigulis.

Sarunas par visu trīs Baltijas valstu galvaspilsētu savienošanu ar pasažieru vilcienu maršrutiem aktualizējās jau 2021. gada septembrī, kad, atzīmējot Eiropas dzelzceļa gadu, no Tallinas caur Rīgu uz Viļņu devās Baltijas valstu ekspresis.