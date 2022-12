Latvijā šogad saražots mazāk elektroenerģijas nekā pērn

Latvijā šogad 11 mēnešos saražotas 4157 gigavatstundas (GWh) elektroenerģijas, kas ir par 15% mazāk nekā 2021. gada attiecīgajā periodā, liecina pārvaldes sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" sagatavotais Latvijas elektroenerģijas tirgus apskats.

Tostarp Daugavas hidroelektrostacijās (HES) saražotas 2497 GWh elektroenerģijas, kas ir par 4,2% vairāk nekā 2021.gada attiecīgajā periodā, kamēr mazajās HES saražotās elektroenerģijas apmērs pieaudzis par 19,4% - līdz 72 075 megavatstundām (MWh).

Termoelektrostacijās (TEC) 2022.gada 11 mēnešos saražotas 824 156 MWh elektroenerģijas, kas ir par 49% mazāk nekā gadu iepriekš šajā periodā.

Savukārt ar biomasu 2022.gada 11 mēnešos saražotas 309 243 MWh elektroenerģijas, kas ir par 7% mazāk nekā 2021.gada attiecīgajā periodā, koģenerācijā saražotas 77 087 MWh elektroenerģijas, kas ir par 63,6% mazāk, bet ar biogāzi saražotas 216 071 MWh elektroenerģijas, kas ir kritums par 12,2% salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pērn.

Vēja elektrostacijās šogad 11 mēnešos saražotas 163 666 MWh elektroenerģijas, kas ir par 29% vairāk nekā 2021.gada 11 mēnešos, savukārt saules elektrostacijās saražotas 5241 MWh elektroenerģijas, kas ir 2,2 reizes vairāk nekā pērn šajā periodā.

Elektroenerģijas patēriņš 11 mēnešos Latvijā veidoja 6445 GWh, kas ir par 3,7% mazāk nekā 2021.gada attiecīgajā periodā.

Novembrī Latvijā saražotas 493 477 MWh elektroenerģijas, kas ir par 15,6% vairāk nekā pērn šajā mēnesī, un elektroenerģijas patēriņš bija 598 168 MWh, kas ir par 4,6% mazāk nekā pagājušā gada novembrī.

Elektroenerģijas tirgus apskatā minēts, ka Latvijas elektroenerģijas patēriņš ar vietējo ģenerāciju tika nosegts 82% apmērā, kas ir būtisks pieaugums attiecībā pret kopš vasaras sākuma vērojamo tendenci saražot tikai 38 līdz 51% no nepieciešamā. Novembrī trūkstošais elektroenerģijas apjoms - 104 691 MWh tika importēts no kaimiņvalstīm.

Novembrī par 17%, salīdzinot ar oktobri, samazinājies elektroenerģijas imports uz Baltiju un mainījusies arī tā struktūra - no Polijas importēts par 87% vairāk, bet no Skandināvijas valstīm, kas saglabā galvenā eksportētāja uz Baltiju statusu, imports sarucis - no Somijas importēts par 36%, bet Zviedrijas - par 12% mazāk.

Tirgus apskatā patēriņa samazināšanās saistīta ar iepriekš novēroto elektroenerģijas cenu pieaugumu, kā arī ar Latvijas un Eiropas amatpersonu aicinājumu taupīt elektroenerģiju iespējamās jaudu nepietiekamības dēl, kas veicināja patērētāju paradumu maiņu. Tāpat uzskaitītā patēriņa samazinājumu mājsaimniecībās veicināja mikroģeneratoru jeb saules paneļu uzstādīšana - tiek uzskaitīts tikai tīklā nodotās elektroenerģijas daudzums, bet ne viss mikroģenerācijā saražotais, daļa no kā tiek patērēta saražošanas brīdī, kas savukārt mazina mājsaimniecību vajadzību pirkt elektroenerģiju no tīkla.

"Augstsprieguma tīkls" ir neatkarīgs Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators, kas nodrošina elektroenerģijas pārvades tīkla darbības un Latvijas elektroenerģijas sistēmas elektroapgādes drošumu, sniedz pārvades sistēmas pakalpojumus, balstoties uz publicētiem pārvades pakalpojuma tarifiem, veic pārvades sistēmas operatīvo vadību un nodrošina drošu, stabilu, elektroenerģijas pārvadi pārvades sistēmā. "Augstsprieguma tīkls" pieder valstij.