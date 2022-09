Latvijā un Lietuvā elektroenerģijas cena palielinājusies, Igaunijā – kritusi

Aizvadītajā nedēļā "Nord Pool" sistēmas elektroenerģijas cena samazinājās. Līdzīga tendence bija arī Igaunijā, savukārt Lietuvā un Latvijā nedēļas vidējās elektroenerģijas cenas nedaudz pieauga.

Latvijā nedēļas vidējā elektroenerģijas cena bija 358,72 eiro/MWh, Lietuvā – 361,77 eiro/MWh, kas vienoti pieauga par 3%, salīdzinot ar nedēļu iepriekš. Tikmēr Igaunijā elektroenerģijas cena saruka par 53%, salīdzinot ar nedēļu iepriekš, un bija 141,71 eiro/MWh. Aizvadītajā nedēļā "Nord Pool" sistēmas cena kritās par 54% līdz 140,66 eiro/MWh.

"Nord Pool" sistēmas cenas samazinājumu aizvadītajā nedēļā galvenokārt sekmēja vēja elektrostaciju izstrādes kāpums "Nord Pool" reģionā, kā arī Ziemeļvalstu atomelektrostaciju pieejamās jaudas īpatsvara no kopējās uzstādītās pieaugums līdz 74%, salīdzinot ar 71% iepriekšējā nedēļā. Elektroenerģijas cenu nelielu pieaugumu Latvijā un Lietuvā veicināja elektroenerģijas patēriņa pieaugums, kā arī par 38% zemāka elektroenerģijas izstrāde saules elektrostacijās. Par 29% lielākas enerģijas plūsmas no Somijas, kur nedēļas vidējā elektroenerģijas cena kritās par 59% līdz 122,55 eiro/MWh, atstāja lielāku ietekmi tieši uz Igaunijas elektroenerģijas cenu, saglabājoties pārvades sistēmas šķērsgriezumu jaudas ierobežojumiem starp Igauniju un Latviju remontdarbu dēļ. Plānots, ka šie darbi noslēgsies nākamā gada sākumā. Savukārt enerģijas plūsmas no Zviedrijas SE4 tirdzniecības apgabala mēreni pieauga par 7%, salīdzinot ar iepriekšējās nedēļas datiem.

Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš pieauga par 2% līdz 469 GWh. Latvijā kopā patērētās elektroenerģijas apjoms pieauga par 3% un bija 118 GWh. Igaunijā elektroenerģijas patēriņš bija 142 GWh, tas bija par 5% lielāks nekā iepriekšējā nedēļā. Lietuvā elektroenerģijas patēriņš palika iepriekšējās nedēļas līmenī, un kopā tika patērētas 209 GWh.

Baltijā elektroenerģijas izstrāde saruka par 13% līdz 256 GWh. Latvijā elektroenerģijas izstrādes apjomi kāpa par 25% līdz 49 GWh. Tikmēr Igaunijā ražošanas apjomi kritās par 27% līdz 130 GWh. Lietuvā elektroenerģijas izstrāde palika iepriekšējās nedēļas līmenī un bija 77 GWh.

Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 41%, Igaunijā – 92%, bet Lietuvā – 37%. Baltijas valstīs tika saražoti 55% no reģionā patērētās elektroenerģijas apjoma.

Tikmēr elektroenerģijas cenas citur Eiropā samazinājās – Francijā elektroenerģijas cena kritās par 15% līdz vidēji 369,12 eiro/MWh, Vācijā elektroenerģijas cena bija 281,93 eiro/MWh jeb par 30% zemāka nekā iepriekšējā nedēļā, Polijā – par 14% līdz 137,34 eiro/MWh.