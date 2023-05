Latvijā visvairāk iecienītas Polijas koka mēbeles

Latvijas koka mēbeļu eksports šogad pirmajos trijos mēnešos salīdzinājumā ar 2022. gada attiecīgo periodu samazinājies par 24,7%, tostarp visvairāk koka mēbeļu joprojām realizēts Dānijā, liecina Zemkopības ministrijas apkopotie dati.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Latvijā koka mēbeles visvairāk ievestas no Polijas – 6,553 miljonu eiro vērtībā, kas gan ir par 23,6% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn un 36,1% (pirms gada – 35,2%) no kopējā koka mēbeļu importa.

Koka mēbeles 2023. gada pirmajos trijos mēnešos no Latvijas izvestas kopumā 50,123 miljonu eiro apmērā, tostarp uz Dāniju – 14,617 miljonu eiro apmērā, kas ir 29,2% (pirms gada - 28,6%) no kopējā koka mēbeļu eksporta un par 23,2% mazāk nekā 2022.gada pirmajos trijos mēnešos.

Savukārt uz Vāciju šogad pirmajā ceturksnī koka mēbeles vestas 6,474 miljonu eiro vērtībā, kas ir kritums par 1,2% salīdzinājumā ar 2022.gada pirmajiem trim mēnešiem, bet uz Zviedriju - 4,121 miljona eiro apmērā, kas ir kritums par 13,1%. Koka mēbeļu izvedums uz Vāciju bija 12,9% (pirms gada - 9,8%) no kopējā koka mēbeļu eksporta, bet uz Zviedriju - 8,2% (pirms gada – 7,1%).

Vienlaikus Latvijā koka mēbeles šogad pirmajos trijos mēnešos ievestas 18,156 miljonu eiro vērtībā, kas ir kritums par 25,5% salīdzinājumā ar 2022.gada pirmajiem trim mēnešiem.

No Lietuvas šogad pirmajos trijos mēnešos Latvija ievedusi koka mēbeles par 2,736 miljoniem eiro, kas ir kritums par 16,9% un veidoja 15,1% (pirms gada – 13,5%) no kopējā koka mēbeļu ieveduma, bet no Igaunijas – par 1,464 miljoniem eiro, kas ir par 50,8% vairāk nekā pirms gada un 8,1% (pirms gada – 4%) no kopējā koka mēbeļu importa.

2022. gada pirmajos trijos mēnešos Latvija koka mēbeles eksportēja 66,539 miljonu eiro vērtībā, bet importēja 24,375 miljonu eiro vērtībā.