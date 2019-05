Latvijai raksturīgo augļu un ogu eksporta apmērs valstī pērn audzis par 11%, lēš ZM

Latvijai raksturīgo augļu un ogu eksporta apmēri pērn ir pieauguši par 11% salīdzinājumā ar gadu iepriekš, turpretī to importa apmērs ir sarucis par 12%, liecina Zemkopības ministrijas Tirgus un tiešā atbalsta departamenta dati.

Lielāko eksporta īpatsvaru – 11 246 tonnas – jeb 40% no kopējo izvesto augļu apjoma pērn veidoja āboli (47%), kam seko bumbieri (22%) un mellenes (12%).

Tikmēr eksportēto ābolu apmērs pērn salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir samazinājies par 64%, savukārt izvesto bumbieru apjoms pieaudzis par 606 tonnām jeb 32%

Savukārt Latvijā kopumā ievesto augļu un ogu apjoms pērn samazinājies par 10 321 tonnu, tostarp importēto ābolu apmērs ir sarucis par 34% – līdz 8237 tonnām, bet bumbieru – par 24% – līdz 2726 tonnām.

No kopējā Latvijā importēto Latvijai raksturīgo augļu un ogu apjoma – 32 474 tonnām – 2018. gadā, visvairāk importētie produkti bija āboli (50%), bumbieri (27%) un plūmes (9%).

Pēc ievestās produkcijas apjoma visvairāk ābolu pērn augustā Latvijā tika ievesti no Polijas (67%), Nīderlandes (13%), savukārt bumbieri – no Nīderlandes (70%), Beļģijas (16%), bet visvairāk plūmes (52%) tika ievestas no Polijas.