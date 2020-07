Latvijai raksturīgo augļu un ogu tirdzniecības apgrozījums pirmajā ceturksnī pieaudzis par 67%

Latvijai raksturīgo augļu un ogu tirdzniecības apgrozījums šogad pirmajā ceturksnī sasniedza 14,5 miljonus eiro, kas ir par 67% vairāk nekā pērn attiecīgajā periodā, liecina Zemkopības ministrijas (ZM) Tirgus un tiešā atbalsta departamenta apkopotie pēdējie jaunākie dati.

Tostarp eksports palielinājies par 98%, savukārt imports pieaudzis par 57%.

Šogad no janvāra līdz martam ārvalstīs realizēto Latvijai raksturīgo augļu un ogu apmērs par 15% pārsniedza to apmēru pērn attiecīgajā laika periodā. Visvairāk pirmajā ceturksnī uz ārvalstīm izvestie Latvijai raksturīgie augļi un ogas bija āboli - 60% no kopējā Latvijai raksturīgo augļu un ogu eksporta apmēra, bumbieri - 29% un brūklenes - 5%.

Latvijas galvenā ābolu eksporta partnervalsts bija Igaunija, kur realizēti 64% no kopējā produkta eksporta apmēra, kam seko Lietuva - 36%. Arī bumbieru realizācijā bijis līdzīgi 65% Latvijas bumbieru realizēti Igaunijā, 14% - Lietuvā. Savukārt starp ārvalstu realizācijas tirgiem visvairāk Latvijas brūkleņu realizēts Itālijā - 56% un Vācijā - 30%.

No šā gada janvāra līdz martam Latvijā importēto valstij raksturīgo augļu un ogu apmērs bija par 2% lielāks nekā pirms gada. Visvairāk Latvijā no ārvalstīm attiecīgajā periodā ievesti āboli - 69% no kopējā produkta eksporta apjoma un bumbieri - 24%.