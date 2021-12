Latvijas ārējās tirdzniecības bilance ir pasliktinājusies

2021. gada oktobrī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums veidoja 3,39 miljardus eiro, kas faktiskajās cenās bija par 23,5% vairāk nekā pirms gada, tai skaitā preču eksporta vērtība pieauga par 17,8%, bet importa vērtība par 28,8%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes provizoriskie dati.

Oktobrī Latvija eksportēja preces 1,56 miljardu eiro apmērā, bet importēja par 1,83 miljardiem eiro. Salīdzinājumā ar 2020. gada oktobri ārējās tirdzniecības bilance pasliktinājās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā samazinoties no 48,2% līdz 46%.

Šā gada desmit mēnešos Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās sasniedza 29,35 miljardus eiro – par 6,06 miljardiem eiro jeb 26% vairāk nekā 2020. gada atbilstošajā periodā. Eksporta vērtība veidoja 13,3 miljardus eiro (pieaugums par 2,41 miljardu eiro jeb 22,2%), bet importa – 16,05 miljardus eiro (pieaugums par 3,64 miljardiem eiro jeb 29,3%).

Atbilstoši kalendāri un sezonāli koriģētiem datiem 2021. gada oktobrī salīdzinājumā ar 2020. gada oktobri eksporta vērtība faktiskajās cenās bija par 22,8% lielāka, bet importa – par 33,1%. Salīdzinot ar mēnesi iepriekš, eksporta vērtība samazinājās par 0,8%, bet importa pieauga par 10,1%.

Svarīgākās izmaiņas eksportā 2021. gada oktobrī, salīdzinot ar 2020. gada oktobri:

• koka un tā izstrādājumu eksports lielāks par 92,7 milj. eiro jeb 44,6%;

• parasto metālu un to izstrādājumu eksports lielāks par 71,6 milj. eiro jeb 75,3%;

• minerālproduktu eksports lielāks par 57,4 milj. eiro jeb 2,2 reizes;

• ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu eksports lielāks par 24,9 milj. eiro jeb 27,1%;

• augu valsts produktu eksports mazāks par 58,6 milj. eiro jeb 33,6%.

Svarīgākās izmaiņas importā 2021. gada oktobrī, salīdzinot ar 2020. gada oktobri:

• parasto metālu un to izstrādājumu imports lielāks par 139,6 milj. eiro jeb 2,3 reizes;

• minerālproduktu imports lielāks par 102,3 milj. eiro jeb 2,1 reizi;

• satiksmes līdzekļu un to aprīkojuma imports lielāks par 84,5 milj. eiro jeb 77,7%;

• ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu imports lielāks par 34,7 milj. eiro jeb 24,6%;

• plastmasas un to izstrādājumu imports lielāks par 24,2 milj. eiro jeb 30,4%.

Oktobrī svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (17,6% no eksporta kopapjoma), Igaunija (10,8%), Vācija (8,3%) un Apvienotā Karaliste (8%). Nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (16% no importa kopapjoma), Krievijas Federācija (13,6%), Polija (9,4 %) un Vācija (9,1%).