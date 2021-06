'Latvijas autoceļu uzturētāja' peļņa pirmajā ceturksnī augusi 4,4 reizes

AS "Latvijas autoceļu uzturētājs" apgrozījums šogad pirmajos trijos mēnešos bija 20,834 miljoni eiro, kas ir par 25,8% vairāk nekā pērn attiecīgajā periodā, savukārt kompānijas peļņa pieaugusi 4,4 reizes – līdz 2,538 miljoniem eiro, liecina uzņēmuma publiskotā informācija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kompānijas finanšu pārskata vadības ziņojumā norādīts, ka pagājušā gada beigās uzņēmums noslēdza līgumu ar Satiksmes ministriju, kas deleģē "Latvijas autoceļu uzturētāju" līdz 2022. gada 30. aprīlim veikt valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbus visā Latvijas teritorijā.

Uzņēmuma apgrozījuma pieaugums skaidrots ar ieņēmumu kāpumu par 24,2% no iepriekš minētā līguma izpildes, kā arī ar to, ka 3,8 reizes auguši ieņēmumi no tranzīta ielu uzturēšanas, savukārt par 33,8% palielinājušies ieņēmumi no darbiem uz pašvaldību autoceļiem.

Pirmajā ceturksnī Satiksmes ministrijas deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpilde veidoja 93,4% no "Latvijas autoceļu uzturētāja" ieņēmumiem, bet 6,6% veidoja ieņēmumi no pārējās saimnieciskās darbības jeb ieņēmumi no darbiem uz pašvaldības ceļiem, no maģistrālo ielu uzturēšanas darbiem, no meža ceļu būvniecības un uzturēšanas, no citiem ceļu darbiem, no produkcijas – būvmateriālu realizācijas.

Kompānija šogad pirmajā ceturksnī piedalījusies 281 iepirkuma procedūrā par tiesībām veikt darbus uz autoceļiem, bet uzvarēts 72 konkursos par kopējo līgumu summu 2,198 miljoni eiro.

"Latvijas autoceļu uzturētājs" 2020.gada pirmajā ceturksnī strādāja ar 16,568 miljonu eiro apgrozījumu un 580 035 eiro peļņu.

"Latvijas autoceļu uzturētājs" veic gandrīz 200 dažādus ikdienas uzturēšanas darbus uz valsts autoceļiem. Uzturamo valsts autoceļu kopgarums ir vairāk nekā 20 000 kilometru, no tiem 9129 kilometri autoceļu ir ar melno segumu un 10 989 kilometri ir grants autoceļu, kā arī ikdienas uzturēšanas darbi tiek veikti uz vairāk nekā 900 tiltiem.