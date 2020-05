'Latvijas balzams' tiesā uzvarējis mazākuma akcionārus pārstāvošu biedrību

Alkoholisko dzērienu ražotājs AS "Latvijas balzams" tiesvedībā ir uzvarējis atsevišķus mazākuma akcionārus pārstāvošu biedrību, kura cita starpā sūdzējusies par komerctiesību procesuālās kartības ievērošanu, lasāms uzņēmuma paziņojumā biržai "Nasdaq Riga".

Paziņojumā biržai gan nav norādīts, kura tiesu instance šo lēmumu ir pieņēmusi, tādēļ nav zināms, vai tas ir pārsūdzams.

Uzņēmums biržai norādījis, ka pieteikuma iesniedzēja jeb mazākuma akcionāru biedrība sūdzējās par komerctiesību procesuālās kartības ievērošanu, sludinājuma formulējumu par akcionāru sapulces sasaukšanu, dokumentu kopiju izsniegšanu, kā arī lūdza tiesu uzlikt par pienākumu "Latvijas balzams" izsniegt biedrībai tādu komercnoslēpumus saturošu informāciju, uz ko tai nav tiesību, turklāt kas tiesiski iespējamajā apjomā jau bija publiski pieejama.

Attiecīgi paziņojumā skaidrots, ka 2018. gadā uzsāktā tiesvedība bija saistīta arī ar būtiskiem korporatīvo tiesību jautājumiem, par kuriem Latvijā līdz šim nav izveidojusies vienota tiesu prakse, proti, akcionāru sapulču lēmumu par peļņas izlietošanu atzīšana par spēkā neesošiem, kā arī akcionāru sapulču lēmumu un informācijas par noslēgtajiem līgumiem izsniegšana biedrībai, ko izveidojuši daži akcionāri.

Tiesa šā gada maijā noraidīja prasījumus. Tāpat tiesa atzina, ka konkrētā strīda kontekstā biedrības tiesības atšķiras no tās biedru - akcionāru - tiesībām, skaidrots paziņojumā "Nasdaq".

Jau ziņots, ka "Latvijas balzams" apgrozījums pērn sasniedza 78,6 miljonus eiro, kas ir par 4,6% vairāk nekā 2018. gadā, savukārt kompānijas peļņa pērn sasniegusi 10,05 miljonus eiro, kas ir par 7% vairāk nekā 2018. gadā.

"Latvijas balzama" akcijas kotē biržas "Nasdaq Riga" otrajā sarakstā. Kopš 2015. gada uzņēmums ir daļa no "Amber Beverage Group". AS "Latvijas balzams" ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem valstī. 2019. gadā "Latvijas balzams" nodokļos valsts budžetā iemaksāja 72,3 miljonus eiro, tostarp akcīzes nodokli 57,1 miljona eiro apmērā.

Kopumā AS "Latvijas balzams" ražo vairāk nekā 100 dažādu zīmolu dzērienus. Kompānijas ražotā produkcija tiek pārdota vairāk nekā 180 eksporta tirgos ar "SPI Group" starpniecību, kā arī vairāk nekā 42 tirgos AS "Latvijas balzams" tiešā eksporta ceļā.