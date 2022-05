Latvijas Bankas ekonomists: Ukrainas bēgļu ietekme uz darba tirgu Latvijā būs neliela

Ukrainas bēgļu ietekme uz darba tirgu Latvijā būs neliela, ceturtdien konferencē "Future of Jobs 2022" sacīja Latvijas Bankas ekonomists Oļegs Krasnopjorovs.

Patlaban Latvijā reģistrēti nedaudz vairāk nekā 28 000 Ukrainas bēgļu, kas ir 1,4% no Latvijas iedzīvotājiem, bet realitātē to skaits noteikti ir lielāks un precīzs skaits nav zināms, teica ekonomists.

Krasnopjorovs prognozēja, ka tuvākajā laikā aptuveni 40% no bēgļiem jeb 11 000 no bēgļiem atradīs darbu Latvijā un tas veidotu 1,2% no nodarbināto skaita Latvijā.

Kopumā no Ukrainas bēgļiem aptuveni 50% ir darbaspējīgā vecumā, no tiem aptuveni 80% atradīs sev nodarbošanos, pauda ekonomists.

Viņš arī prognozēja, ka pārsvarā šīs darbavietas būs tirdzniecībā, ēdināšanā, iespējams, arī ražošanā, piemēram, tekstilrūpniecībā.

Vienlaikus Krasnopjorovs sacīja, ka šīs darbavietas noteikti nebūs celtniecībā, jo starp bēgļiem pārsvarā ir sievietes.