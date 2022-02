Latvijas Bankas padomnieks: Latvijai jāsniedz visa iespējamā palīdzība Ukrainai

Latvijai ir jāsniedz visa iespējamā palīdzība Ukrainai, pauda Latvijas Bankas padomnieks Andris Strazds.

"Iepriekšējos konfliktos bija redzama [Krievijas prezidenta] Vladimira Putina stratēģija, kuru angliski sauc par "salami slicing" - regulāri, bet it kā mazāk nozīmīgi agresijas akti un ieguvumi, kas ilgākā laikā pretējai pusei beidzas ar to, ka no sākotnējās "desiņas" vairs nekas vairs nav palicis pāri. Līdz šim arī Rietumu atbilde ir bijusi līdzīga, tikai attiecībā uz sankcijām - to varētu saukt par "sanctions slicing", proti, atbildot uz šiem agresijas aktiem, piemērot pēc būtības nelielas, regulāras papildu sankcijas," pauda Strazds.

Tāpat viņš norādīja, ka Putina šīs nedēļas agresīvā runa un pēdējo dienu notikumi nepārprotami liecina, ka "salami slicing" stratēģija ir beigusies, un Putins sāk īstenot kaut ko stipri nopietnāku.

"Tas nozīmēs arī atbilstošu atbildes reakciju sankciju pusē. Ja sankcijas nav sāpīgas gan pusei, kam to piemēro, gan piemērotājam, tad tās nav efektīvas, un šoreiz visas pazīmes liecina, ka sankcijas būs sāpīgas Krievijai. Un tātad arī Rietumu pasaulei, arī Latvijai . Brīvība nav par velti. Neērtības šodien ir maksa, lai nākamās paaudzes dzīvotu brīvā un demokrātiskā valstī, nevis agresīvā un despotiskā impērijā," pauda Strazds.

Viņš arī piekrita ekspertiem, kuri saka, ka Putins pats vairs neapstāsies, kamēr vien viņu neapturēs. Turklāt, visticamāk, tā vairs nebūs tikai diplomātiska vai ekonomiska apturēšana ar sankcijām, bet militāra.

" Latvijai šajā situācijā jāsniedz visa iespējamā palīdzība Ukrainai. Un jāsaglabā miers - mēs esam drošībā kā NATO dalībvalsts," sacīja Strazds.

Jau vēstīts, ka Putins ceturtdienas rītā paziņoja, ka Krievija ir sākusi "militāru operāciju" Ukrainā, aicinot Ukrainas armiju "nolikt ieročus".

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ceturtdien visā valstī izsludināja karastāvokli.

Savukārt Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs paziņojis, ka Krievija Ukrainā veic triecienus militārās infrastruktūras objektiem un lidlaukiem.