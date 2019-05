'Latvijas dzelzceļa' valdē drīz varētu būt izmaiņas, norāda Linkaits

"Latvijas dzelzceļa" padome tuvākajā laikā varētu pieņemt lēmumu par izmaiņām kompānijas valdē, ceturtdien intervijā Latvijas Radio sacīja satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP).

"Padomei tika iesniegta visa nepieciešamā informācija. Cik es zinu, padome ir sanākusi uz sēdēm, kā arī ir izprasīta informācija no valdes locekļiem. Padome strādā un tagad tās kompetencē ir pieņemt izsvērtu lēmumu," teica Linkaits, norādot, ka padome par valdes nomaiņu varētu lemt maija divdesmitajos datumos.

Tāpat Linkaits izteica cerību, ka "Latvijas dzelzceļa" padome pieņems atbilstošu lēmumu. "Es savu viedokli esmu pateicis. Ņemot vērā to informāciju, kas ir manā rīcībā, tur vienkārši nevarēja būt citu variantu. Tālākais tiešām ir padomes rokās. Es ticu, ka padome pieņems atbilstošu lēmumu," viņš sacīja, piebilstot, ka Latvijā ir demokrātija un uzņēmuma padome var lemt arī savādāk, nekā uzskata ministrs.

Vienlaikus Linkaits norādīja, ka šobrīd "Latvijas dzelzceļa" padomē strādā divi padomes locekļi, kuri zināmā mērā ir saistīti ar Satiksmes ministriju, un viens neatkarīgais padomes loceklis.

"Padomi esmu saņēmis mantojumā - tā sastāv no trim cilvēkiem, no kuriem divi kaut kādā mērā ir saistīti ar Satiksmes ministriju, bet viens ir neatkarīgais padomes loceklis. Es būtu gribējis redzēt padomē vairāk neatkarīgus cilvēkus, jo tiem padomes locekļiem, kuri ir saistīti ar Satiksmes ministriju, ir duāla situācija - vienalga kādu lēmumu viņi pieņems, uz viņiem greizi skatīsies, vai tur tomēr nebija kaut kāda ietekme vienā vai otrā virzienā. Tāpēc es atbalstu, ka visās valsts kapitālsabiedrībās aizvien vairāk mēs liekam neatkarīgos padomes locekļus, kas var lietu lemt pēc būtības, neatkarīgi no dažādām interesēm," sacīja ministrs.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka 7.maijā, Linkaits izteica neuzticību "Latvijas dzelzceļa" valdes priekšsēdētājam Edvīnam Bērziņam, valdes loceklim Aivaram Strakšas un valdes loceklim Ainim Stūrmanim, un rosinās uzņēmuma padomi viņus atstādināt no amata. "Latvijas dzelzceļa" valdē strādā arī Ēriks Šmuksts.

Ministrs informēja, ka galvenie pārmetumi saistīti ar iespējamu konkurences kropļošanu, kas draud ar smagām sekām gan "Latvijas dzelzceļam", gan Latvijas valstij. Ministra rīcībā nonākusi informācija arī par iespējami koruptīviem darījumiem, attiecīgo informāciju nododot izmeklēšanai Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB). Tāpat konstatēti vairāki finansiāli apjomīgi saimnieciskie darījumi, tostarp mārketinga un reklāmas līgumi vairāku miljonu eiro vērtībā, kas liek domāt, ka valde nav rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks.

Savukārt "Latvijas dzelzceļa" valdes locekļi 10.maijā paziņoja, ka Linkaita izteiktie paziņojumi par kompānijas vadību ir vērsti uz mērķtiecīgu "Latvijas dzelzceļa" sagatavošanu privatizācijai.

"Latvijas dzelzceļa" padomes priekšsēdētājs ir Jānis Lange, bet padomes locekļi ir Andris Maldups un Aigars Laizāns.

"Latvijas dzelzceļš" ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un koncerna "Latvijas dzelzceļš" valdošais uzņēmums. Koncernā ietilpst arī sešas meitassabiedrības - "LatRailNet", kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, "LDZ Cargo", kas nodrošina dzelzceļa kravu pārvadājumus un starptautiskos pasažieru pārvadājumus, infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas uzņēmums "LDZ infrastruktūra", ritošā sastāva remonta un uzturēšanas uzņēmums "LDZ ritošā sastāva serviss", apsardzes uzņēmums "LDZ apsardze", kā arī loģistikas uzņēmums "LDZ loģistika".