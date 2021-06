'Latvijas finieris' koncerna peļņa pērn bijusi 12 miljoni eiro

2020. gadā "Latvijas finieris" koncerna apgrozījums bija 223,55 miljoni eiro, kas ir par 2% mazāk nekā 2019. gadā. "Tas uzskatāms par labu rezultātu, ņemot vērā sarežģītos apstākļus, ko izraisīja Covid-19 pandēmija. Koncerna uzņēmumi demonstrēja izcilu pielāgošanās spēju jaunajiem apstākļiem," skaidro koncerna vadība. Pārskata gadu koncerns noslēdzis ar 12,13 miljonu eiro peļņu, ziņo "Lursoft" Klientu portfelis.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

2020. gadā koncernā mērķtiecīgi izmantotas pieejamās digitālās tehnoloģijas un citas darba organizēšanas metodes, lai iespēju robežās nodrošinātu attālinātu darbu visos atbalsta procesos un atbildīgi samazinātu saskarsmes iespējas starp darbiniekiem. Pērn tika panākta solidāra vienošanās īslaicīgi samazināt darba laiku un līdz ar to arī atalgojumu visiem darbiniekiem, proporcionāli mazāk skarot strādniekus, vairāk biroja darbiniekus, lai mazinātu fiksētās izmaksas un palīdzētu sabalansēt koncerna uzņēmumu konkurētspēju. Lursoft pieejamā informācija rāda, ka pērn "Latvijas finieris" koncerns bija darba devējs 2426 darbiniekiem.

Jānorāda, ka koncerna mātes uzņēmums "Latvijas finieris" 2020. gadā nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā samaksājis 13,88 miljonus eiro.

2020. gadā koncerns attīstībā ieguldījis 15,9 miljonus eiro, tostarp, 12 miljonus eiro koncerna vadošajā uzņēmumā AS "Latvijas finieris". Koncerna mātes uzņēmums turpina aktīvu darbu ne tikai bērza saplākšņa produktu un pakalpojumu attīstībā, bet arī pētniecībā. Viens no spilgtākajiem piemēriem nākotnes produktiem no bērza esot betulīns. "Mūsu pārliecība ir, ka tas ir vērtīgs antioksidants, kuru iegūst no bērza tāss, un tam varētu būt plašs izmantošanas potenciāls bioekonomikā – pārtikas piedevas, kosmētika, farmācija u.c.," norādīts iesniegtajā vadības ziņojumā.