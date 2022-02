'Latvijas gaisa satiksmes' padomē iecelts Aleksandrs Gusevs

VAS "Latvijas gaisa satiksme" padomes locekļa amatā iecelts kādreizējais SIA "Smartlynx Airlines" valdes loceklis Aleksandrs Gusevs, liecina "Lursoft" Klientu portfeļa informācija. Kopā ar viņu padomē darbojas arī Andris Ozoliņš un Dins Merirands.

SIA "Smartlynx Airlines" valdes locekļa amatu Aleksandrs Gusevs ieņēma no 2016. gada 7. janvāra līdz pagājušā gada maijam. Laika posmā no 2006. gada decembra līdz 2007. gada augustam jaunieceltais VAS "Latvijas gaisa satiksme" padomes loceklis ieņēmis arī SIA "Alarm Plus" valdes locekļa amatu.

2020. gadā VAS "Latvijas gaisa satiksme" apgrozīja 14,02 miljonus eiro, finanšu gadu noslēdzot ar 7,64 miljonu eiro zaudējumiem. Aizpērn uzņēmumā bija nodarbināti 358 strādājošie.

VAS "Latvijas gaisa satiksme" galvenais pamatdarbības uzdevums ir aeronavigācijas pakalpojumu sniegšana visiem gaisa telpas lietotājiem Rīgas lidojumu informācijas rajonā. Tas ietver arī gaisa satiksmes vadības, sakaru, navigācijas, pārraudzības, aeronavigācijas informācijas un meteoroloģiskos pakalpojumus.

Covid-19 izraisītās pandēmijas ierobežojošo pasākumu ietekmē 2020. gadā VAS "Latvijas gaisa satiksme" apkalpojusi 134,84 tūkstošus lidojumu, kas ir par 55,4% mazāk nekā 2019. gadā.