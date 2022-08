'Latvijas gāze' nespēs nodrošināt nepieciešamo dabasgāzes krājumu apjoma uzglabāšanu Inčukalnā

No 2022.gada 31.augusta AS "Latvijas Gāze" nevarēs nodrošināt Enerģētikas likumā noteikto publiskā tirgotāja pienākumu par nepieciešamo dabasgāzes krājumu apjoma uzglabāšanu Inčukalna pazemes krātuvē, biržai "Nasdaq Riga" paziņojusi šī akciju sabiedrība.

2022. gada 28. jūlijā Valsts prezidents ir izsludinājis Saeimas šā gada 14. jūlijā pieņemto likumu “Grozījumi Enerģētikas likumā”, kas stājas spēkā 2022. gada 11. augustā, savukārt tā nosacījums, kurš paredz aizliegumu piegādāt dabasgāzi no Krievijas Federācijas stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī, atgādina “Latvijas Gāze”.

Tā savas saimnieciskās darbības ietvaros veic nepieciešamās darbības, lai turpinātu dabasgāzes pakalpojuma sniegšanu, iegādājoties to no citiem alternatīviem piegādātājiem.

Līdztekus ar grozījumiem Enerģētikas likumā uzdods dabasgāzes publiskajam tirgotājam nodrošināt, lai ne vēlāk kā līdz katra gada 31.augustam mājsaimniecību (saistīto lietotāju) patēriņam nepieciešamais dabasgāzes apjoms laika posmam no 1.oktobra līdz nākamā gada 30.aprīlim tiek uzglabāts Inčukalna pazemes krātuvē.

AS “Latvijas Gāze” piederošās dabasgāzes apjoms, kas atrodas Inčukalna pazemes gāzes krātuvē, paziņojuma publicēšanas datumā bija 0,75Twh. Savukārt 2022.gada 31.augustā tai piederošās dabasgāzes apjoms, ņemot vērā jau iepriekš uzņemtās līgumiskās saistības, būs 0,69 TWh.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pieņemtos grozījumus, kas paredz, ka ar 2023.gada 1.janvāri dabasgāzes piegādes no Krievijas ir aizliegtas, “Latvijas Gāze” paziņo, ka 2022.gada 31.augustā nevarēs nodrošināt Enerģētikas likumā noteikto publiskā tirgotāja pienākumu par nepieciešamo dabasgāzes krājumu apjoma uzglabāšanu Inčukalna pazemes krātuvē. Saskaņā ar likumu, kad esošais publiskais tirgotājs (AS ”Latvijas Gāze”) nepilda likumā noteikto uzdevumu, publiskā tirgotāja funkcijas pārņem un pilda VAS “Latvenergo”.

Par šo situāciju “Latvijas Gāze” ir vairākkārt informējusi Latvijas valdību un par enerģētikas nozares attīstību atbildīgo Ekonomikas ministriju, kā arī lūgusi sasaukt sanāksmi ar visām iespējamā publiskā tirgotāja maiņas gadījumā iesaistītajām pusēm, nolūkā rast konstruktīvu un saskaņotu rīcības plānu, kas pagaidām nav notikusi.

AS “Latvijas Gāze” ir viens no Baltijas reģiona enerģētikas nozares līderiem. Dabasgāzes vairumtirdzniecība un pārdošana biznesa klientiem tiek veikta Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Pēc Somijas gāzes tirgus atvēršanas 2020. gada 1. janvārī tā ir sākusi dabasgāzes tirdzniecību arī Somijā. Mājsaimniecību segmentā "Latvijas Gāze" ir vislielākais un nozīmīgākais dabasgāzes tirgotājs Latvijā.

Kopš 1999. gada AS “Latvijas Gāze” akcijas tiek kotētas "Nasdaq Riga" biržā. Ņemot vērā Eiropas Savienības prasības dabasgāzes tirgus izveidei, kā arī beidzoties starp valsti un "Latvijas Gāzes" akcionāriem noslēgtā privatizācijas līguma termiņam, no Latvijas Gāzes 2017. gada sākumā tika nodalīts vienotais pārvades un uzglabāšanas uzņēmums AS “Conexus Baltic Grid”, bet 2017. gada 1. decembrī tika nodalīts sadales sistēmas operators AS “Gaso”.