'Latvijas gāze' sadales sistēmas operatoru 'Gaso' nodos jaundibināmam uzņēmumam

Pirmdien, 8. augustā, "Latvijas gāzes" ārkārtas akcionāru sapulcē nolemts sākt uzņēmuma reorganizāciju nodalīšanas ceļā, liecina uzņēmuma paziņojums biržai "Nasdaq Riga". Lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Līdz ar to "Latvijas gāzei" 100% piederošā gāzes sadales sistēmas operatora AS "Gaso" akciju nododamas jaundibināmam uzņēmumam.

Uzņēmuma reorganizācija nodalīšanas ceļā notiks atbilstoši Komerclikuma 336. panta ceturtajai daļai Tās rezultātā visas "Gaso" 39 900 000 akciju nododamas jaundibināmam uzņēmumam. Reorganizācijas rezultātā visi "Latvijas gāzes" akcionāri kļūtu par jaundibināmā uzņēmuma akcionāriem proporcionāli to līdzdalībai "Latvijas gāzē".

"Latvijas gāzes" lielākie akcionāri ir Krievijas "Gazprom" (34%), kā arī "Marguerite Gas II.S.a.r.l." (28,97%), "Uniper Ruhrgas International GmbH" (18,26%) un SIA "Itera Latvija (16%). "Latvijas gāzes" akcijas kotē biržā "Nasdaq Riga".

Jau vēstīts, ka Saeima šā gada 14. jūnijā pieņēma grozījumus likumā, kas aizliedz Krievijas un Baltkrievijas juridiskām personām būtiski līdzdarboties Latvijas drošībai nozīmīgās kapitālsabiedrībās. Tāda ir arī "Latvijas gāzes" meitassabiedrība AS "Gaso", kas ir Latvijas vienīgais gāzes sadales sistēmas operators.

"Latvijas gāzes" akcionāru sapulcē jau iepriekš bija iekļauts jautājums par uzdevumu valdei sākt reorganizāciju nodalīšanas ceļā, nododot daļu no tai piederošās mantas, proti, 39 900 000 "Gaso" akciju, kas veido 100% no tās pamatkapitāla, jaundibināmai sabiedrībai. Reorganizācijas rezultāta visi "Latvijas gāzes" akcionāri kļūtu par jaundibināmās kompānijas akcionāriem proporcionāli to līdzdalībai "Latvijas gāzē". Vai arī lemt par kompānijas pamatkapitāla samazināšanu, kā rezultātā kompānijas akcionāri kā samaksu par nodotajām akcijām saņemtu "Latvijas gāzei" piederošās "Gaso" akcijas proporcionāli akcionāru līdzdalībai "Latvijas gāzes" pamatkapitālā.

"Latvijas gāzes" valde norādīja, ka abos no minētajiem scenārijiem paredzētā rīcība nav veicama, ņemot vērā, ka "Latvijas gāzes" viens no akcionāriem ir Krievijas "Gazprom" - reorganizācija vai pamatkapitāla samazināšana nav iespējama saistībā ar pieņemtajiem grozījumiem Nacionālās drošības likumā. Kā vienu no potenciālajiem variantiem "Gaso" turpmākai pārvaldībai, ievērojot likuma normas, "Latvijas gāze" redzēja iespējamu "Gaso" akciju atsavināšanu.

Vienlaikus "Latvijas gāzes" valdei uzdots nākt klajā ar papildu potenciālajiem risinājumiem "Gaso" turpmākai pārvaldībai, tos iesniedzot izskatīšanai nākamajā uzņēmuma padomes sēdē 8. septembrī.

"Latvijas gāzes" koncerna auditētais apgrozījums 2021. gadā bija 583,342 miljoni eiro, kas ir 3,1 reizi vairāk nekā 2020. gadā, bet kompānijas peļņa samazinājās 3,4 reizes - līdz 3,24 miljoniem eiro.

Savukārt "Gaso" pērn strādāja ar 57,914 miljonu eiro auditēto apgrozījumu, kas ir par 18% vairāk nekā gadu iepriekš, tikmēr kompānijas peļņa pieauga par 36,4% un sasniedza 11,545 miljonus eiro.