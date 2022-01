'Latvijas Gāzes' samazināto maksājumu par dabasgāzi piemēros automātiski

Mājsaimniecībām ar dabasgāzes gada patēriņu virs 250 m3 atbalstam nav jāpiesakās, AS "Latvijas Gāze" samazināto maksu iekļaus norēķinu dokumentos automātiski, atbilstoši valsts noteiktajam apmēram. Vienlaikus uzņēmums aicina domāt arī par atbalsta sniegšanu uzņēmumiem.

Kompensācijas mājsaimniecībām tiks piemērotas no 2022. gada janvāra līdz aprīļa beigām. Atbalsta piešķiršanas periodā skaitītāju rādījumi būs jāiesniedz katru mēnesi.

Uzņēmums atgādina, ka dabasgāzes cenas kompensācija tiks piemērota mājsaimniecībām ar gada patēriņu no 2 635,1 kWh (250 m3), kurām ir noslēgts līgums ar AS "Latvijas Gāze" un lietotājiem, kas dabasgāzi saņem Pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma ietvaros (PGP).

Jau vēstīts, ka valsts atbalsts paredz, ka maksas samazinājuma apmērs par vienu kWh ir atkarīgs no patēriņa:

1. Ja vidējais patēriņš mēnesī 12 mēnešu periodā ir no 221 kWh līdz 5269 kWh (21 m3 - 500 m³), no valsts puses tiek kompensēts maksas samazinājums dabasgāzei 0,03045 eiro par vienu kWh (bez PVN) apmērā.

2. Savukārt tiem, kuru vidējais mēneša patēriņš 12 mēnešu periodā ir virs 5269 kWh (500 m³), no valsts puses tiek kompensēts maksas samazinājums dabasgāzei 0,02279 eiro par vienu kWh (bez PVN) apmērā.

Informācija par jauno izlīdzināto maksājumu atbalsta saņēmējiem tiks izsūtīta līdz februāra beigām. Savukārt klientiem, kuri izvēlējušies norēķināties par faktiski patērēto dabasgāzi katru mēnesi, rēķini tiks izsūtīti ierastajā kārtībā. Atbalsta piešķiršanas periodā skaitītāju rādījumi būs jāiesniedz katru mēnesi no 16. datuma līdz nākamā mēneša pirmajai darba dienai, arī janvārī. Sadales sistēmas operators "Gaso" papildus var veikt gazificēto objektu fizisku apsekošanu un pārbaudīt skaitītāja rādījumus. Konstatējot, ka rādījumi ir sniegti nepatiesi, valsts atbalsts netiks piemērots.

"Atbalstam valdības lēmumu, piešķirt kompensācijas mājsaimniecību klientiem, bet aicinām domāt arī par atbalsta sniegšanu uzņēmumiem, kuri šobrīd visvairāk izjūt straujo dabasgāzes cenu kāpumu, kuru radījuši globāli notikumi un kuru diemžēl nevaram ietekmēt un tas atspoguļojas klientu ikmēneša maksājumu pieaugumā. Pēdējā laikā ik dienu saņemam klientu jautājumus par iespējām saņemt atbalstu, tāpēc priecājamies, ka mājsaimniecību klienti ar lielākiem patēriņiem saņems kompensācijas, kas mazinās ikdienas izdevumu slogu", komentē AS "Latvijas Gāze" Mājsaimniecību departamenta vadītāja Diana Tivča.

Valsts atbalsts tiks piešķirts arī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašniekam vai apsaimniekotājam, ja tajā dabasgāzi lieto mājsaimniecības. Tādējādi valsts atbalstu saņems arī iedzīvotāji, kuri dabasgāzi izmanto apkures nodrošināšanai un kuri par komunālajiem pakalpojumiem norēķinās ar apsaimniekotāju starpniecību.

Dabasgāzes cenas Latvijā ir piesaistītas Rietumeiropas dabasgāzes tirdzniecības biržu indeksiem un šajos tirgos notiekošajiem ekonomiskajiem un ģeopolitiskajiem notikumiem.