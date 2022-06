'Latvijas gāzes' valdi un finanšu direktores amatu atstās Inga Āboliņa

Personisku iemeslu dēļ AS "Latvijas gāze" valdi un finanšu direktores amatu 12. augustā atstās Inga Āboliņa, liecina kompānijas paziņojums biržai "Nasdaq Riga".

Āboliņa bijusi AS "Latvijas gāze" valdes locekle un finanšu direktore kopš 2020. gada augusta, viņas atbildībā un pārraudzībā bija uzņēmuma finanšu, risku vadības, norēķinu un grāmatvedības struktūrvienības.

AS "Latvijas gāzes" valdes priekšsēdētājs Aigars Kalvītis paziņojumā pauž pateicību Āboliņai par viņas nozīmīgo ieguldījumu uzņēmuma attīstībā kopīgi nostrādātajā laikā. "Mums ir žēl, ka viņa ir pieņēmusi lēmumu atstāt "Latvijas gāzi", un mēs vēlam viņai veiksmi turpmākajos centienos," sacīts Kalvīša paziņojumā.

Tajā arī norādīts, ka Āboliņa patlaban vēl neatklāj savus nākotnes plānus un to, vai turpinās darbu enerģētikas nozarē.

Pirms pievienošanās AS "Latvijas gāze" 2020. gadā Āboliņa strādāja enerģētikas nozarē - kopš 2017. gada bijusi AS "Sadales tīkls" valdes locekle un finanšu direktore, no 2001. līdz 2017. gadam - ieņēmusi dažādus amatus AS "Latvenergo".

AS "Latvijas gāze" padome drīz sāks jauna uzņēmuma valdes locekļa atlases procedūru.

"Lursoft" informācija liecina, ka šobrīd valdē bez Āboliņas un Kalvīša ir arī Deniss Jemeļjanovs un Elita Dreimane.