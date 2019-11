Latvijas iedzīvotāju iecienītākā ārvalstu iepirkšanās platforma – 'Aliexpress'

Latvijas iedzīvotāju visbiežāk apmeklētā ārvalstu interneta iepirkšanās platforma ir "Aliexpress" – to aplūkojuši vismaz 83% Latvijas iedzīvotāju, bet 67% tajā arī iepirkušies, liecina pētījums par iedzīvotāju iepirkšanās paradumiem starptautiskajos e-veikalos, ko Latvijas Pasta uzdevumā īstenoja "Kantar". Aptauju veica pētījumu kompānija "Kantar" laika periodā no 2019. gada 10. līdz 12.septembrim, ar interneta starpniecību visā Latvijā aptaujājot 850 Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 65 gadiem.

Savukārt katrs otrais ārvalstu interneta veikalu pircējs no Latvijas, kam bijusi izvēles iespēja attiecībā uz iegādātās preces saņemšanas veidu, izvēlējies to saņemt Latvijas Pasta nodaļā.

Saskaņā ar pētījuma rezultātiem 58% Latvijas iedzīvotāju pēdējā pusgada laikā ir iepirkušies ārvalstu interneta veikalos, bet kopumā absolūtajam vairākumam Latvijas iedzīvotāju – 80% – ir iepirkšanās pieredze starptautiskajos e-veikalos. Salīdzinoši biežāk ārvalstu interneta veikalos iepirkušies gados jaunāki Latvijas iedzīvotāji vecuma grupā no 18 līdz 24 gadiem, kā arī speciālisti, darbinieki un iedzīvotāji, kuru ģimenē ir bērni. Ārvalstu e-veikalos privātām vajadzībām vienlīdz bieži iepērkas kā sievietes, tā vīrieši.

Ārvalstu iepirkšanās platforma, kuru Latvijas iedzīvotāji izmanto visbiežāk, ir "Aliexpress". Pēdējo divu gadu periodā "Aliexpress" apmeklējuši 83%, bet iepirkušies – 67% Latvijas iedzīvotāju, 59% iedzīvotāju norādot, ka šajā platformā iepērkas visbiežāk. Pēc "Aliexpress" visvairāk apmeklētie ārvalstu interneta veikali ir "Ebay", "Amazon" un "SportsDirect", taču iepirkšanās tajos pēdējo divu gadu periodā bijusi retāka: attiecīgi tur iepirkušies 26%, 10% un 12% Latvijas iedzīvotāju. "Ebay" ir otra ārvalstu interneta iepirkšanās platforma, kuru 13% Latvijas iedzīvotāji norādījuši kā savu visbiežākās iepirkšanās vietni.

Pēdējoreiz iepērkoties ārvalstu interneta veikalos, 43% respondentu piedāvāta preces piegādes izvēles iespēja, un 49% respondentu šajā situācijā kā ērtāko saņemšanas vietu izvēlējušies pasta nodaļu, 24% – piegādi ar kurjeru noteiktā adresē un 20% – pakomātā. Kopumā pēdējā pusgada laikā 63% iedzīvotāju ārvalstu e-veikalu pirkumus saņēmuši pasta nodaļā.

Latvijas iedzīvotāji ārvalstu interneta veikalos pamatā pērk apģērbu, kā arī mobilos tālruņus un to aksesuārus – 45% Latvijas iedzīvotāju pēdējo sešu mēnešu laikā iegādājušies preces abās minētajās preču grupās. 31% iegādājušies preces mājokļa labiekārtošanai, 21% – apavus, 17% – sporta preces un skaistumkopšanas produktus.

Kantar pētījums interneta vidē ir reprezentatīvs Latvijas iedzīvotāju kopumam vecumā no 18 līdz 65 gadiem. Izlases kopa ir veidota, balstoties uz gadījuma izlasi, un tās organizēšanā "Kantar" strikti ievēro ESOMAR rekomendācijas aptauju internetā izlašu veidošanā un veikšanā.