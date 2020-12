Latvijas jaunuzņēmumiem zemākie rādītāji investīciju jomā Baltijā, liecina pētījums

Igaunija joprojām dominē jaunzuņēmumu investīciju ziņā, tomēr Lietuva ir saglabājusi labu izaugsmes tempu un sasniegusi augstāku investīciju pieaugumu salīdzinājumā ar 2019. gadu. Latvijai šogad ir viszemākie investīciju vides rādītāji Baltijā, tomēr attiecībā uz lielākiem investīciju darījumiem var redzēt augšupejošu aktivitāti, kas saistāma arī ar nesenajiem "Giraffe360" un "Mintos" investīciju darījumiem. Tā liecina tikko iznākušais Baltijas jaunuzņēmumu vides pārskats, ko veido "Startup Wise Guys" akselerators un "EIT Digital".

Baltijas pārskatā iekļauti svarīgākie jaunzuņēmumu vides rādītāji, kā arī padziļināti pētījumi par dažādību, pandēmijas ietekmi uz investīcijām un jaunzuņēmumiem, situāciju jaunuzņēmumu vīzu izsniegšanā un arī ekosistēmas viedokli par to, kas sagaidāms nākotnē.

Novērojumi par Latviju:

Latvijai kopumā šobrīd ir ļoti kluss jaunuzņēmumu investīciju posms, visvairāk darījumu notiek agrīnā, pirms-sēklas stadijā, ko varētu saistīt ar akseleratoru un biznesa eņģeļu aktivitāti;

Latvijas biznesa eņģeļu asociācija ir skaita ziņā mazākā Baltijā, toties vidējais investīcijas apjoms vienā jaunuzņēmumā ir būtiski augstāks nekā kaimiņos – 70 000 eiro;

Latvijas jaunuzņēmumi ir visvairāk pārstāvēti Ilgtspējas un medicīnas tehnoloģiju jomā, kā arī – robotikas un ierīču ražotāju jomā, tā liecina 150 izcelto Baltijas jaunuzņēmumu saraksts, kas veidots kopā ar ekspertiem un Crunchbase datu bāzi;

Latvijā ir zemākais sieviešu īpatsvars jaunuzņēmumu dibinātāju vidū – 9%.

Lūkojoties plašākā kontekstā, Baltija uzrāda ļoti pozitīvu sniegumu jaunuzņēmumu investīciju ziņā, salīdzinājumā ar tuvākajiem reģioniem. Piemēram, Baltijas jaunzuņēmumu kopējās investīcijas uz vienu iedzīvotāju piecas reizes pārsniedz Centrālās un Austrumeiropas rādītājus. Lai arī kopumā Baltijā investīciju aktivitāte ir nedaudz kritusies, tomēr 2020. gada sākuma investīciju rādītāji ir pat labāki nekā 2019. gada pirmajā pusē, kas varētu liecināt par to, ka gan investori, gan jaunuzņēmumi spējuši ātri adaptēties krīzē. Par to liecina arī pārskata komandas veiktā aptauja, kurā Baltijas uzņēmēji norāda, ka kopumā ir optimistiski noskaņoti un krīzes ietekmi uz savu biznesu vērtē pozitīvāk, nekā to redz citi jaunzuņēmumu ekosistēmas dalībnieki.

Baltijas jaunuzņēmumu vides pārskats sastāv no piecām nodaļām – jaunuzņēmumu investīciju datiem Baltijā, šī reģiona salīdzinājums ar Centrālo un Austrumeiropu un Ziemeļvalstīm, jaunuzņēmumu ekosistēmas pārskats, saraksts ar 150 ievērojamākajiem Baltijas jaunuzņēmumiem, un garāku lasāmgabalu sadaļu par pandēmijas ietekmi uz jaunuzņēmumu darba ikdienu, investīciju vidi, kā arī skatu nākotnē. Šī pārskata tapšanā ir piedalījušies vairāk nekā 70 eksperti, nozīmīgākās ekosistēmas organizācijas, kā piemēram, LIAA, Latvijas jaunuzņēmumu asociācija "Startin.lv", LatBAN, vietējie akseleratori un investīciju fondi, kā arī pārskata partneri – "Accenture", Lielbritānijas pārstāvniecība Baltijā un citi.

Šogad Baltijas pārskats ir būtiski uzlabots datu kalibrēšanas un apjoma ziņā. Pārskatā ietverti jaunākie novērojumi no nesen iznākušā "Change Ventures" investīciju darījumu pārskata, kā arī "Crunchbase" dati par Baltijas jaunuzņēmumiem un to komandām. Pirmo reizi pārskata vēsturē tika veikta arī Baltijas jaunzuņēmumu vides aptauja, kuras rezultāti devuši papildus ieskatu, kāda ir bijusi reālā pandēmijas ietekme un kā 2020. gadu vērtē jaunuzņēmumu dibinātāji, investori un ekosistēmas organizācijas.

Baltijas jaunuzņēmumu vides pārskats ir pieejams bez maksas un lejupielādējams "Startup Wise Guys" mājaslapā.