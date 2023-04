Latvijas jaunuzņēmums 'Adventum Tech' uzvar prezentāciju sacensībā un iegūst 11 000 eiro

Latvijas jaunuzņēmus "Adventum Tech" uzvarējis jaunuzņēmumu un tehnoloģiju konferences "TechChill" prezentāciju sacensībā "Fifty Founders Battle" un ticis pie balvas 11 000 eiro, ko šogad sagādājusi vietējā jaunuzņēmumu kopiena, portālu "Delfi" informē "TechChill".

"Adventum Tech" uzvarējis 250 jaunuzņēmumu konkurencē, kas pārstāvēja 30 pasaules valstis.

"Mēs gribējām tikt pie šīs balvas "TechChill", jo mums ir konkrēta iecere, kā naudas balvu izmantosim. Šie 11 000 eiro tiks investēti, lai izveidotu sensoru, kas palīdzēs noteikt problēmas ēku struktūrās reģionos, kas pastiprināti ir pakļauti zemestrīcēm," saka Nikita Gorbatko, "Adventum Tech" līdzdibinātājs.

"Adventum Tech" nodrošina gudru inženiertehnisko platformu, kas optimizē sarežģītus būvniecības un inženiertehniskos procesus. Turklāt, izmantojot uzlabotu datu pārvaldību, platforma ļauj efektīvi izmantot finanšu, cilvēku, iekārtu un materiālu resursus. Jaunuzņēmums dibināts 2020. gadā.

""Adventum Tech" ļoti efektīvi prezentēja risinājumu ļoti nopietnai problēmai būvniecības nozarē un demonstrēja, ka spēj piesaistīt lielu maksājošu klientu jau pašā uzņēmuma darbības sākumā. Es "TechChill" žūrijas vārdā novēlu uzņēmumam veiksmi, komercializējot savu risinājumu," žūrijas izvēli komentē tās pārstāvis investīciju fonda "Change Ventures" partneris Andris K. Bērziņš.

"TechChill" atbalstītāji vairākiem konkursa "Fifty Founders Battle" pusfinālistiem pasniedza arī citas balvas. Lietuvas jaunuzņēmums "Sign on Tab" saņēma iespēju no investīciju fondiem "BADideas.fund" un "DEPO Ventures" vienoties par investīciju attiecīgi 100 000 un 150 000 eiro apmērā. Savukārt Latvijā bāzētais akcelerācijas fonds "Buildit" 50 000 eiro investīciju piešķīra diviem Latvijas jaunuzņēmumiem – "Adventum Tech" un Abillio.

Zvērinātu advokātu birojs "Sorainen" piešķīra iespēju trim jaunuzņēmumiem - "zenoo" (Lietuva), "Codigy" (Lietuva) un "Adventum Tech" – saņemt juridiskās konsultācijas 5000 eiro vērtībā. Vēl 5000 eiro vērtas konsultācijas piešķīra uzņēmumi "McCann Riga" un "White Label". Šo uzņēmumu pakalpojumus – radošās un stratēģiskās reklāmas un sabiedrisko attiecību konsultācijas – varēs izmantot "Cubed" (Latvija), "Nelinor" (Somija) un "Adventum Tech". Savukārt investīciju fonds "Look AI Ventures" uzņēmumam "Nordics.io" piedāvās vienoties par investīciju līdz 250 000 eiro.

"TechChill" jaunuzņēmumu konkursa finālistus vērtēja starptautiska investoru žūrija – Andris K. Bērziņš, Petrs Šima (Petr Šima) no investīciju fonda "Depo Ventures", Mikaels Bjornlunds (Michael Bjornlund) no investīciju fonda "Rockstart" un Eva Arha (Eva Arh) no investīciju fonda 3VC. Piektā žūrijas locekle bija eņģeļinvestore Ana Volsztajna (Ana Wolsztajn).

Nākamā jaunuzņēmumu un tehnoloģiju konference "TechChill" notiks Milānā, Itālijā no 26. līdz 27. septembrim.