Latvijas kosmētikas eksports pagājušajā gadā audzis par 18%

2018. gadā Latvijas kosmētikas eksports audzis par 18%, bet vietējais tirgus par aptuveni 6%, liecina Latvijas Kosmētikas ražotāju asociācijas (LAKRA) apkopotā oficiālā statistika. Kopējais eksporta apjoms bijis vairāk nekā 106 miljoni eiro, savukārt vietējais tirgus bijis gandrīz 130 miljonus eiro liels, liecina oficiālie kosmētikas mazumtirdzniecības rādītāji.

"Šie oficiālie Centrālās statistikas pārvaldes dati labi parāda, ka kosmētikas industrijai Latvijā un pasaulē ir potenciāls, jo tā turpina attīstību. Turklāt starptautiskie eksperti prognozē, ka kosmētikas industrija tikpat strauju attīstību turpinās arī nākotnē, ņemot vērā skaistuma un veselības kultu, kas šobrīd valda pasaulē," teic LAKRA valdes priekšsēdētāja Ieva Plaude-Rēlingere.

"Vienlaikus gan jāatzīmē, ka vietējie ražotāji no kopējā eksporta apjoma aizņem aptuveni vienu trešo daļu, jo šajos datos iekļauts reeksports jeb to preču eksports, kas uz vietas Latvijā netiek ražots. Proti, vairākām starptautiskajām kosmētikas kompānijām ir izveidotas bāzes un loģistikas centri Latvijā, no kuriem prece tiek nosūtīta tālāk uz citām valstīm."

Lielākais eksporta tirgus vēl joprojām ir Eiropas Savienība, jo tas ir vieglāk saprotams un pieejams dažādu atļauju un noteikumu ziņā. Latvijā gan attīstība nav tik strauja – vietējais tirgus neaug tik raiti, kā citviet pasaulē.

"Skaistumkopšanas tirgus pasaulē ir aptuveni 100 miljardu dolāru liels, un tiek prognozēts, ka pēc pieciem gadiem tas būs septiņas reizes lielāks. Šis ir viens no tradicionālajiem sektoriem, kuru mileniāļi ir audzējuši, turklāt tas ir spējis pretoties "Amazones efektam", kas skāris apģērbu biznesu.

Par to liecina fakts, ka Eiropā tiek atvērti daudz vairāk skaistumkopšanas salonu nekā cita veida mazumtirdzniecības vietu," saka Plaude-Rēlingere. "Latvijā kosmētikai cilvēki nevar atvēlēt tik daudz līdzekļu, cik varbūt vēlētos, tādēļ arī tirgus attīstība ir lēnāka. Paaugstinoties labklājības līmenim, šī situācija noteikti mainīsies arī pie mums."

LAKRA ir apvienojušies vairāki Latvijas kosmētikas nozares pārstāvji – "Madara Cosmetics", "Bio2You", "Stenders", "Kinetics Nail Systems", "Cosmetic Lab" un Ieva Plaude-Rēlingere.