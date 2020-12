Latvijas kosmētikas ražotājs vēlas iekarot pasauli ar dabiskās dermokosmētikas produktiem

Latvijas kosmētikas ražošanas uzņēmums "Labrains " radījis jaunu dabiskās dermokosmētikas krēmu, kas vienlaikus efektīvi mazina rozācijas un sejas ādas novecošanās izpausmes, informē uzņēmuma vadītāja Līga Brūniņa. Patlaban uzņēmums izstrādā vēl citus jaunus produktus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Uzņēmums "Labrains" dibināts 2018.gadā, taču kosmētikas krēmu gatavošanai uzņēmuma pārstāves pievērsušās jau kādu laiku pirms tam, stāsta Brūniņa. Diezgan ilgs laiks pagājis, lai sakārtotu preču zīmola reģistrāciju un nosaukuma izvēli, lai gan darbs pie produkcijas izstrādes jau notika.

Meklēja risinājumu

"Iedīglis šai idejai bija ādas problēmas, kuras izpaudās gan man, gan manai biznesa partnerei vienlaicīgi - tad, kad pārņēma stress, bija pārslodze darbā, bet tomēr katrai tas izpaudās savā formā - Elīnai kā sausa, atopiskā dermatīta āda, bet man – rozācija," stāsta Brūniņa.

"Neskatoties uz to, ka apmeklējām dažādus speciālistus šo problēmu risināšanai, panākumu nebija ne vienai, ne otrai, un ar gadiem, un dažādiem dzīves posmiem, šīs problēmas tikai aktualizējās. Punktu tam pielika bērna piedzimšana, diezgan spēcīgi izgaismojot to, ka daru kaut ko nepareizi, neskatoties uz to, ka ievēroju visus ārstu ieteikumus. Mūsu zinātniskie grādi un mana lietišķās ķīmijas izglītība ļāva izprast vielas un to ietekmi uz ādas veselību, un atrast likumsakarības. Proti, tirgus analīze uzrādīja, ka cilvēkiem ādas slimības ar vecumu neizzūd, bet gan saasinās un kosmētikas tirgū pieejamie produkti ir paredzēti tikai specifiskas problēmas risināšanai (kas būtu piemērots risinājums jauniešiem, ja vien šie produkti atbilst ilgtspējīgai ādas funkciju atjaunošanai - ar to "Labrains" izprot ādas imunitāti veicinošus produktus, nevis terapiju akūtām situācijām), bet ne cilvēkiem pēc 35-40 gadu vecuma," skaidro Brūniņa.

Veidoja komandu

Viņas sākušas veidot ķīmiķu komandu, pētīt vielas un meklēt risinājumus, kas ir piemēroti problemātiskas ādas kopšanai ikdienā. Kompānijai izdevās iegūt ES zinātnisko projektu, kas sniedza lielu ieguldījumu pētnieciskajā darbā.

"Tad notika gara, piņķerīga un atkārtota produkcijas variāciju izstrāde, kā arī testēšana. Secinājām, ka vislielākais drauds ir kosmētikas produktu konservēšanas sistēmas vai šķīdinātāji, kādi tiek izmantoti, lai iegūtu bioloģiski aktīvās vielas. Mēs panācām to, kas sākotnēji šķita neiespējams - vairāki izejvielu piegādātāji, "grandi", pateicoties mūsu uzstājībai piedāvāja jau tīru, nevis izšķīdinātu aktīvo vielu (šķīdināšana jeb ekstrakcija ir process, kā iegūst vielu no augiem vai arī konservē to, lai tā uzglabātos ilgāk – līdz diviem gadiem, kas ļoti palīdz samazināt produkcijas pašizmaksu. Tad mēs pievērsāmies kosmētikas produktu konservantiem, kas paredz produkcijas uzlabāšanu līdz 2 gadiem, bet kuru nelabvēlīgā ietekme uz ādu ir diezgan skaidra. Rezultātā tapa pretnovecošanās kosmētika rozācijai, un arī - dermatītam (atsevišķs produkts)," stāsta uzņēmuma vadītāja.

Veica ilgus pētījumus

Runājot par jauno produktu, viņa stāsta, ka uzņēmuma ķīmiķi ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi kosmētikas jomā trīs gadus pētīja Ziemeļu mitrāju augu dabisko aktīvo vielu iedarbību. Rezultātā kopā ar Latvijas Organiskās sintēzes institūta pētniekiem "Labrains" laboratorijā izdevās radīt dabisku krēmu, kas efektīvi mazina sejas ādas novecošanās pazīmes un rozācijas izpausmes. Rozācija ir hronisks ādas iekaisums, kas parasti izpaužas kā sejas apsārtums, skaidro uzņēmuma pārstāve. Kosmētikas dermatoloģiskā testēšana veikta SIA "Veselības centrs 4".

"Man ir liels gandarījums, ka "Labrains" laboratorijā mums pirmajiem pasaulē, ko apliecina tirgus izpēte, izdevies radīt unikālu dabiskās dermokosmētikas produktu. Trīs gadus ilgā pētījumu un izmēģinājumu laikā, kad katram produktam veidojām vidēji 200 variantu, esam sasnieguši rezultātu, ar ko varam lepoties - krēmu, kas vēl nav neviena kosmētikas ražotāja piedāvājumā. Tas ir 100% dabisks krēms, kurš spēj atjaunot sejas ādu, neradot kairinājumu, bet gluži pretēji - vienlaikus nomierina apsārtušu, rozācijas skartu ādu," stāsta Brūniņa.

Visā pasaulē dabiskā kosmētika piedzīvo sprādzienveida popularitāti, taču līdz šim piedāvājumā trūka produktu cilvēkiem ar problemātisku sejas ādu, atzīst Brūniņa.

Pēc viņas teiktā, Ziemeļu zemēs rozācijas izplatība ir augsta – ar to saskaras 10% un vairāk iedzīvotāju. Lielākoties rozācijas simptomi parādās pēc 30 gadu vecuma un rozācijas dēļ apsārtusi sejas āda vienmēr cieš no pāragras novecošanās. Tāpēc "Labrains" pētnieki ir gandarīti, ka beidzot izdevies palīdzēt šiem cilvēkiem, atzīst Brūniņa.

Tā kā uzņēmums strādā pie jauniem produktiem un strauji aug pieprasījums pēc jau tirgū esošajiem, 2020.gadā tika pieņemts lēmums palielināt ražošanas jaudu, būvējot jaunu ražotni. Tās būvniecībā ieguldīti jau vairāk nekā 100 000 eiro. SIA "Labrains" gaida atbildi par finanšu institūcijas "Altum" aizdevumu biznesa uzsācējiem ražošanas līnijas iegādei un GMP standartam atbilstošu ražošanas telpu izbūvei. Plānots, ka jaunā ražošanas līnija darbu sāks 2021. gada vidū.

Testē jaunus produktus

Patlaban testēšanas stadijā ir dabiskā dermokosmētika jauniešiem, kas cieš no aknes, informē Brūniņa. Norit arī darbs pie efektīvu ādas kopšanas produktu radīšanas cilvēkiem, kuriem ir dermatīts. Ar Eiropas savienības (ES) zinātniekiem veltītu fondu atbalstu "Labrains" laboratorijā izpētīta īpaša piegādes sistēma, kas varētu palielināt dabiskās kosmētikas efektivitāti.

Aktuālajā pētniecības projektā "Augstas kvalitātes dabiskas izcelsmes kosmētikas produktu izstrāde dermatīta skartai ādai, pielietojot inovatīvas konservēšanas sistēmas", kas saņēmis atbalstu ES fondu līdzfinansētas programmas pasākumu "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" plānā, paredzēts izstrādāt ādas attīrīšanas un mitrināšanas produktus, kuros nebūs kairinošu ķīmisku sastāvdaļu, tai skaitā, dabiskas izcelsmes.