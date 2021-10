'Latvijas maiznieks' peļņa pērn sasniegusi 2,06 miljonus eiro

AS “Latvijas maiznieks” 2020. gadā kāpinājis gan apgrozījumu, gan peļņu, informē “Lursoft Klientu portfelis”.

Salīdzinot ar 2019. gadu, kad ražotājs apgrozīja 33,74 miljonus eiro, pērn uzņēmuma apgrozījums palielinājās līdz 36,97 miljoniem eiro, savukārt peļņa pieauga līdz 2,06 miljoniem eiro, kas gada laikā ir kāpums par 27,58%.

2020. gadā AS "Latvijas maiznieks" sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu realizēja projektu "Produkcijas uzglabāšanas iespēju pilnveidošana", kura ietvaros 2020. gada decembrī ekspluatācijā tika nodota jaunā gatavās produkcijas noliktavu ēka Slāvu ielā 41. Šogad uzņēmums uzsācis projektu izejvielu noliktavu ēkas paplašināšanai.

2020. gadā uzņēmums nodarbināja 299 strādājošos. Vidējā darba alga uzņēmumā pagājušajā gadā bija 960 eiro.

2020. gadā AS "Latvijas maiznieks" nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā samaksāja 4,68 miljonus eiro, tostarp 1,19 miljonus eiro valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās un 0,48 miljonus eiro iedzīvotāju ienākuma nodoklī. Atšķirībā no maizes ražošanas nozares kopumā, kurā nodokļu iemaksas uz vienu strādājošo pērn samazinājušās, "Lursoft" dati rāda, ka AS "Latvijas maiznieks" nodokļu maksājumi uz vienu darbinieku 2020. gadā bijuši ne tikai augstāki kā nozarē vidēji, bet arī palielinājušies, salīdzinot ar 2019.gadu.

Uzņēmums uz vienu darbinieku valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās pērn samaksājis 3,99 tūkstošus eiro, kamēr nozarē vidēji tie bijuši 2,87 tūkstoši eiro. Iedzīvotāju ienākuma nodoklī uz vienu darbinieku maizes ražotājs pagājušajā gadā samaksājis 1,63 tūkstošus eiro, kamēr nozares vidējais rādītājs 2020. gadā bija 1,20 tūkstoši eiro.

AS "Latvijas maiznieks" patiesais labuma guvējs ir Margus Mehine.