Latvijas meža īpašnieki cer uz nodokļu stabilitāti nākamgad, atklāj biedrība

Latvijas meža īpašnieki cer uz nodokļu stabilitāti nākamgad, sacīja Latvijas Meža īpašnieku biedrības (LMĪB) valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks.

Viņš teica, ka meža nozare ik gadu turpina attīstīties un meža nozares pievienotā vērtība aug. Taču meža īpašniekiem aizvien pastāv bažas par iespējamām dabas kataklizmām un politiskiem lēmumiem, kas varētu nozari negatīvi ietekmēt, piemēram, izmaiņām nodokļos. "Meža nozarē praktiski nav nekādu skaidras naudas darījumu, jo nodokļi, kas meža īpašniekiem ir jāmaksā par pārdotajiem kokmateriāliem, ir gana saprātīgi. Protams, ik pa laikam parādās runas par iespējamu nodokļu paaugstināšanu un, ja tas tā notiks, tas var sagraut labi strādājošu sistēmu," sacīja Muižnieks, paužot cerību, ka nākamajā gadā nesekos izmaiņas attiecībā uz nozarei būtiskiem nodokļiem.

Muižnieks atgādināja, ka pirms pāris gadiem nozarei kopīgiem spēkiem izdevās panākt, ka nodokļa likme fiziskas personas ienākumiem no tās īpašumā esoša augoša meža pārdošanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu pārdošanas nemainās un nozare cer, ka tas tā arī paliks.

Pēc viņa sacītā, izaicinājums nākamgad varētu būt arī kokmateriālu cenas, kuras būs atkarīgas no situācijas pasaules tirgos un pasaules ekonomikas attīstības. "No meža īpašnieku viedokļa jācer, ka kokmateriālu cenas nemainīsies," pauda Muižnieks, atgādinot, ka šis gads šajā ziņā bija labs, jo praktiski visam kokmateriālu sortimentam cenas pieauga.

Muižnieks arī pastāstīja, ka LMĪB, kopā ar Latvijas Kokrūpniecības federāciju un citiem nozares dalībniekiem patlaban strādā pie jaunas nozares stratēģijas. Viens no tajā definētajiem mērķiem ir panākt 2050. gadā par 25% ražīgākas mežaudzes nekā patlaban, tostarp stādot augstvērtīgus kokus. "Protams, vienmēr būs meža platības, kas atjaunosies dabiskā veidā, bet tad tajās ieaug apse un baltalksnis, kas nav tik vērtīgi no saimnieciskā viedokļa. Mūsu skatījumā jāsekmē, lai meža īpašnieki vairāk stādītu augstvērtīgu selekcionēto materiālu," pauda Muižnieks. Viņš piebilda, ka ne mazāk būtiski ir mežu atbilstoši kopt, aizsargāt no meža dzīvnieku postījumiem un atjaunot meliorācijas sistēmas.

LMIB ir Latvijas lielākā un nozīmīgākā nacionāla un starptautiska līmeņa meža īpašnieku un to apsaimniekotāju vienojošā organizācija, kas ir dibināta 2005. gadā.