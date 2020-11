Latvijas Nacionālie bruņotie spēki ir nobrieduši, bet militārā industrija vēl agrīnā fāzē

"Ekonomiski tagad daudziem ir grūti, bet mēs tiksim tam cauri. Šis nav laiks, kad var domāt: "Es gribu", ir jādomā: "Mums vajag!". Tas ir, mums jāspēj skatīties uz visas sabiedrības vajadzībām, bet mazāk uz personiskajām vēlmēm, jāspēj atšķirt nepieciešamo no vēlamā. Galvenais, mums ir jāturas kopā, un mēs tiksim tam pāri", par pandēmijas ietekmi teic Nacionālo bruņoto spēku brigādes ģenerālis Ilmārs Atis Lejiņš. Latvijas Valsts dibināšanas svētkiem tuvojoties, uz sarunu aicināju Lejiņu, kura dienesta vieta pašreiz ir ASV, Norfolkā, NATO Transformācijas pavēlniecības štāba priekšnieka otrā vietnieka amatā Apvienoto spēku spēju attīstības jautājumos. Attēlā: brigādes ģenerālis Lejiņš (pirmais no kreisās) kopā ar Kanādas armijas kareivjiem mācību laikā Latvijā 2017. gadā.

Ilmārs A. Lejiņš dzimis ASV, Kalifornijā trimdas latviešu ģimenē, 1972. gadā pārcēlies uz Zviedriju, bet 1992. gadā – uz Latviju. Dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos uzsācis 1993. gadā, izglītību ieguvis Zviedrijas un Lielbritānijas militārajās augstskolās, kā arī Baltijas Aizsardzības koledžā. Piedalījies starptautiskās misijās Bosnijā-Hercegovinā un Afganistānā. 2019. gadā Lejiņam piešķirta brigādes ģenerāļa dienesta pakāpe, saņēmis Viestura ordeņa piektās šķiras ordeni ar šķēpiem, kā arī vairākus Nacionālo bruņoto spēku un ārvalstu apbalvojumus.

Mūsu saruna notiek, tuvojoties Latvijas 102. gadadienai, un nu jau sešpadsmit gadus Latvija ir arī NATO dalībvalsts. Jūs esat bijis klāt, kad Latvija kļuva par vienu no jaunajām dalībvalstīm. Kā ir attīstījusies Latvijas Bruņoto spēku un NATO sadarbība? Ko Latvijas drošībai šodien nozīmē būt NATO sastāvā?

Latvijai atgūstot neatkarību, drošība bija ļoti svarīga. 1992. gadā pārcēlos uz dzīvi Latvijā, un pavisam nejauši sāku strādāt Aizsardzības ministrijā. Ļoti labi atceros, kā tika mēģināts atrast veidus, lai šo tikko atgūto neatkarību nosargātu, lai neatkārtotos Latvijas 20. gadsimtā piedzīvotais liktenis, kad mēs neatkarību ieguvām un arī zaudējām. Mērķis – dalība NATO – sākumā tika uzskatīs gandrīz par neiespējamu. Arī mūsu sabiedrotie toreiz teica, ka nevajag izvirzīt pārāk lielas ambīcijas. Mūs mudināja vairāk darīt pašiem, citi atkal skatījās, ko Krievija darīs, gandrīz uzliekot mums veto par tādām lietām kā dalība NATO pat sapņot.

Bet, mainoties sabiedrības uzskatiem gan Rietumu pasaulē, gan pašā Latvijā, sāka veidoties mērķis iestāties NATO, kas ir visveiksmīgākā aizsardzības alianse, kāda jebkad izveidota. "Uzņemt apgriezienus" šis uzdevums sāka deviņdesmito gadu beigās. Mums nebija nekā daudz, ko pārmainīt savā struktūrā, jo mēs jau sākām no nulles. Mēs, iespējams, bijām plikāki, bet mēs bijām apņēmības pilni. No sākuma mēs neticējām mērķim, tad redzējām mērķi, gājām uz mērķi, mēs to sasniedzām un iestājāmies! Ir bijušas mazāk veiksmīgas valstis. Ja paskatāmies uz Moldovu, uz Armēnijas un Azerbaidžānas konfliktu – mēs būtu varējuši būt tādā pašā situācijā.

Iestājāmies NATO 2004. gadā, un tad bija tāds apjukuma moments – bet ko tagad darīt? Alianse sāka no mums sagaidīt palīdzību, piemēram, Afganistānā. Bet pie mums jautājums – kāpēc jābrauc uz Afganistānu? Kāpēc jābrauc uz Irāku? Tomēr pamazām izveidojās arī mūsu loma un izpratne, ka NATO nav tikai Latvijai. Tā ir mums visiem! Sākotnēji mēs domājām tikai par sevi, bet šajos nobrieduma gados esam sapratuši, ka citiem arī kaut ko vajag. Tas ir "viens par visiem un visi par vienu" princips. Pat ja iesākumā mums varbūt bija kāds mazvērtības komplekss, tad tas tagad ir pilnīgi pazudis. Tas ir bijis gaišs ceļš, kurā no sākuma mēs bijām sprintā. Tas daudz pasaka par mums kā tautu, ka mums ir virsnieki, kas vispirms palīdzēja šo ceļu nospraust, iet pa to un arī būt finišā. Mēs tagad esam nobrieduši un labi sabiedrotie.

Vai Latvijas virsnieki jau sākumā tika iesaistīti NATO apmācību programmās?

Jau, stājoties NATO, jautājums nebija par to, vai mums ir lidmašīnas un tanki. Jautājums bija – vai mums ir cilvēki, kuri var dienēt starptautiskos štābos. Viens no šiem posmiem, lai sagatavotu virsniekus kā Latvijā, tā arī Lietuvā un Igaunijā, bija izveidot Baltijas Aizsardzības koledžu, un, pateicoties tai, mūsu cilvēki varēja pilnvērtīgi strādāt NATO štābos. Sākumā koledžā vairāk bijām klausītāju lomā, bet nu jau daudzus gadus ir latviešu, lietuviešu un igauņu pasniedzēji gan koledžā, gan dažādos starptautiskos kursos. Mēs vairs nešķirojam, pie kuras valsts bruņotajiem spēkiem piederam. Agrāk varbūt vairāk skatījās uz to karogu (kas uzšūts uz formas tērpa piedurknes), bet tagad vairāk skatās uz to uzšuvi, kas ir zem karoga. Tas ir briedums, kad mēs esam arī runātāju lomā, un ir pilnīgi dabiski, ja Latvijas virsnieks kaut ko mācīs, piemēram, amerikānim.

Jūsu pašreizējais darbs arī saistīts ar apmācību procesu. Vai varat pastāstīt vairāk, kādi ir jūsu darba pienākumi NATO Transformācijas pavēlniecības štābā Norfolkā?

Ir bijis ļoti interesants gads. NATO Transformācijas pavēlniecības štābs ir stratēģisks štābs, kas nodarbojas ar NATO sagatavošanu nākotnei, lai attīstītu un noturētu NATO spējas, ejot laikam līdzi. Mums šeit ļoti labi noder Raiņa moto: "Pastāvēs, kas pārvērtīsies." Mana atbildības joma ir individuālu apmācības sistēmu pārraudzība un uzlabošana. Mēs skatāmies, kādi kursi būs nepieciešami pēc četriem pieciem gadiem un kādas metodes labāk ieviest apmācību procesā. Covid-19 apstākļos paātrināti izskatām jautājumus par tiešsaistes apmācību sistēmām. Jautājumi, kā un ko mācīt, kādas inovatīvas metodes izmantot tiešsaistes apmācībām – tie ir šodienas uzdevumi. No profesionālā viedokļa tas ir ne tikai izaicinājums, bet liels gandarījums būt šajā amatā un strādāt, lai paceltu alianses nākotnes kvalitātes latiņu. Vai ir viegli paredzēt nākotni? Nē, protams, bet mans darbs ir intelektuāli stimulējošs. Transformācijas štāba uzdevums ir skatīties "ārpus rāmjiem".

Otra lieta, ar ko nodarbojos, ir apzināt, kā mēs vislabāk un efektīvāk izmantojam mums pieejamos cilvēku resursus. Tas iekļauj arī līderības un vadības zinātnes, kas man ir tuva tēma, jo jau no paša sākuma Nacionālajos bruņotajos spēkos apzinājāmies, ka mūsu galvenais un svarīgākais resurss ir cilvēki. Katram karavīram vai jūrniekam pienākas laba vadība. Karavīriem ir jābūt labiem, bet vadītājiem – vēl labākiem. Kā labi sagatavot cilvēkus multinacionālā vidē, kā labāk orientēties mūsdienu modernā pasaulē – sarežģījumu netrūkst.

NATO spēkos dienošie virsnieki un kareivji nāk no ļoti dažādām kultūrām. Vai šis multikulturālisms ir liels izaicinājums?

Tas ir, bet tas ir arī mūsu stiprums. Vinstons Čērčils savā laikā teica, ka ir tikai viena lieta, kas ir sliktāka nekā strādāt ar sabiedrotajiem, tas ir – strādāt bez sabiedrotajiem. Vai labi būt ar draugiem, vai labi būt vienam pašam? Ja gribi būt ar draugiem, tad ir jāsarunā, ko un kā darīsim. Tas kādreiz ir izaicinājums, jo ir starpība starp islandieti un turku vai amerikāni un latvieti. Bet mums ir lietas, kas mūs vieno, un pirmā no tām – kas būtu, ja nebūtu NATO? Tā ir mūsu "sarkanā robeža". NATO ir trīsdesmit dalībvalstis, mēs esam dažādi, dažādas reliģijas, dažādi temperamenti. Tomēr, strādājot kopā, iegūstam pieredzi, un mans uzdevums ir atrast veidus, kā labāk strādāt kopā multinacionālā vidē. Mēdz teikt, ka paiet apmēram pusgads, kamēr pie šādas vides pierod, bet mums ir jāpanāk, lai tas notiek īsākā laikā.

2017. gadā "Summer Shields" kopā ar ASV jūras kājniekiem. Lejiņš trešais no kreisās.

Kas no jūsu ilggadīgās pieredzes dienestā noder un ļauj jums veidot šo stratēģisko vīziju multinacionālā vidē?

Man ir bijusi privilēģija strādāt daudzās valstīs ar dažādu valstu pārstāvjiem. Mēs paši jau no paša sākuma esam bijuši multinacionāli. Esam strādājuši ar igauņiem, lietuviešiem, un mums nav šī inerce negribēt strādāt ar citiem. Mums tā pirmām kārtām ir bijusi nepieciešamība, jo vieni paši mēs nespēsim aizsargāt savu valsti. Mēs varam to aizsargāt līdz zināmam posmam, bet daudz labāk – ja mēs to darām kopā ar citiem. Tā ir bijusi mana pieredze armijā, un pa šiem gadiem kaut kas jau "pielec", kaut kas jau paliek, un mans stiprums ir tas, ka spēju skatīties uz lietām no dažādiem rakursiem. Man ir padoti divi itāļu, divi amerikāņu, viens poļu un viens vācu pulkvedis, mans priekšnieks ir spāņu ģenerālmajors, bet adjutants – grieķis. Zināmas kultūru atšķirības jau ir, bet mēs strādājam jaunā sabiedrībā, kur valsts piederībai nav tik lielas nozīmes, jo mēs viens otru respektējam.

Viedokļi var būt ļoti dažādi. Mūsu saruna notiek laikā, kad nupat ir notikušas ASV prezidenta vēlēšanas, un pēc provizoriskiem vēlēšanu rezultātiem ir ievēlēts jauns ASV prezidents Džo Baidens. Kādi ir bijuši šie četri gadi pretrunīgi vērtētās Donalda Trampa prezidentūras laikā, raugoties no NATO aspekta?

Mēs, karavīri, mēdzam teikt, ka neapstrīdam "spēles noteikumus". Katrai NATO dalībvalstij ir sava politiskā iekārta, un mēs to akceptējam. Prezidents Donalds Tramps ir komunicējis savādāk nekā viņa priekšgājēji, un pie tā ir bijis jāpierod. Ja mēs skatāmies no praktiskās puses, ASV bruņoto spēku atbalsts Latvijai, Baltijai un Eiropai nebūt nav samazinājies. Retorika daudzās valstīs bieži tiek vērsta iekšzemes patēriņam, bet uzskatu, ka jāskatās vairāk uz darbiem nevis vārdiem. NATO spēku klātbūtne Baltijā ir tikai palielinājusies, un ASV atbalsts ir bijis stiprs un nelokāms.