Latvijas nekustamo īpašumu tirgū tuvojas 'trekno gadu' situācija

Pandēmijas laikā cilvēkiem Latvijā ir izdevies izveidot uzkrājumus, kas ir ļāvis šos līdzekļus ieguldīt nekustamajā īpašumā – 2021. gadā Latvijas premium nekustamo īpašumu tirgū noslēgti 1 135 darījumi par kopējo summu 304,8 miljoni eiro, strauji pietuvojoties rādītājiem, kas tika fiksēti laika posmā no 2006. līdz 2008. gadam jeb "treknajos gados".

Par to liecina premium segmenta nekustamo īpašumu uzņēmuma "Latvia Sotheby's International Realty" veiktais pētījums par darījumu aktivitāti 2021. gadā trijos apskatītajos reģionos un trijos premium īpašumu tirgus segmentos: dzīvokļi, privātmājas un apbūves zeme Rīgā, Jūrmalā un Pierīgā.

Šis ir pirmais gads, kurā premium tirgus nozīmīgi pietuvojies vēsturiskajai latiņai, galvenokārt jaudu rodot Rīgā, kur tika noslēgti 756 mājokļu darījumi (t.sk. apbūvējamas zemes), kopējai vērtībai sasniedzot 188,2 miljonus eiro, kas bija par 43,3% vairāk nekā 2020. gadā. Savukārt Jūrmalā pagājušajā gadā tika noslēgti 242 premium segmenta darījumi par kopējo summu 84,2 miljoni eiro, kas ir lielākais apjoms kopš 2014. gada. Pierīgā 2021. gadā noslēgti 137 premium nekustamā īpašuma darījumi, kopējai vērtībai sasniedzot 32,4 miljonus eiro. Salīdzinot ar 2020. gadu, darījumu skaits ir audzis par 104,5%, veidojot par 70,5% lielāku investīciju apmēru.

Ilze Mazurenko, "Latvia Sotheby's International Realty" īpašniece un vadītāja, stāsta, ka iepriekšējais gads premium nekustamo īpašumu tirgū ir bijis ļoti aktīvs. "Redzam, ka pērn lielākā priekšroka dota tieši dzīvokļu iegādei Rīgā, īpaši augot kopējam pieprasījumam pēc dzīvokļiem jaunajos projektos, taču ievērojami ir audzis arī noslēgto darījumu apjoms par privātmāju un zemju iegādi, kas atkārtoti apliecina cilvēku vēlmi un iespējas uzlabot dzīves apstākļus arī pēcpandēmijas laikā."

Jau otro gadu pēc kārtas visos trīs pārskata reģionos bijusi iespaidīga izaugsme premium segmenta dzīvokļu darījumu īpatsvarā, tam palielinoties līdz 78,8% no attiecīgā segmenta darījumu skaita jeb 988 pārdotiem dzīvokļiem par kopējo vērtību 240,3 miljoni eiro. No tiem 709 dzīvokļi par 170,4 miljoniem eiro tika pārdoti Rīgā, kas ir augstākais pieprasījuma līmenis Latvijas premium nekustamā īpašuma tirgū kopš termiņuzturēšanās atļaujas reformas 2014. gadā. Attiecīgi, lai arī 2021. gadā veikts par 147 darījumiem vairāk nekā iepriekšējā gadā, vidējā to vērtība pieauga līdz 240 350 eiro (+7.4% no 223 700 eiro). Vienlaikus, līdz 2 300 EUR/m2 pakāpās arī vidējā kvadrātmetra cena, cilvēkiem izvēloties arvien lielākus dzīvokļus.

Pierīgā tika noslēgti 99 darījumi par premium segmenta dzīvokļu iegādi, kas ir par 110,6% vairāk nekā gadu iepriekš, par kopējo vērtību 19,2 miljoni eiro, kas ir par 10,4 miljoniem eiro jeb 117,4% vairāk nekā 2020. gadā. Pierīgas dzīvokļu darījumu vidējā vērtība kāpusi, sasniedzot 193 500 eiro slieksni (+3,2%). Interesanti, ka šajā gadījumā pieaugums veidojies augstākas kvadrātmetra cenas, bet mazāku dzīvokļu izmēru kombinācijas rezultātā. Vidējais kvadrātmetru skaits nokrities par 14 līdz 150 m2, bet to cena pakāpusies par 200 eiro līdz 1 500 EUR/m2 (+14,2% attiecībā pret 2020. gadu).

Līga Kohtanena, "Latvia Sotheby's International Realty" vecākā pārdošanas konsultante, informē, ka arī Jūrmalā 2021. gadā iegādāto premium dzīvokļu kopējā vērtība pieaugusi pret iepriekšējo gadu, noslēdzot 180 darījumu 50,7 miljonu eiro apmērā, kas ir par 10,9 miljoniem eiro (+27,4%) vairāk nekā 2020. gadā. Tāpat kā Pierīgā arī Jūrmalā pircēji izvēlējušies mazākus mājokļus (kritums par 16,4% līdz 135 m2), bet maksā par tiem augstāku cenu (kāpums par 9,5% līdz 2 550 EUR/m2).

Pieprasījums pēc dzīvokļiem jaunajos projektos pieaug visos reģionos. Rīgā iegādāto 709 premium dzīvokļu vidū 662 atrodas jaunajos projektos. Tikai seši no Jūrmalā iegādātajiem 180 premium dzīvokļiem nebija jaunajos projektos, savukārt Pierīgas teritorijā šī proporcija ir nedaudz zemāka – 88 no 99 darījumiem bija jauno projektu būves.

Latvijas premium privātmāju tirgū 2021. gadā būtiski pieaudzis pircēju skaits – ja 2020. gadā pārskata reģionos tika noslēgti 57 premium segmenta darījumi par privātmāju iegādi, tad pērn šis skaits palielinājies līdz 89 privātmājām 50.0 miljonu eiro vērtībā, no kurām 22 iegādātas Rīgā, 20 Pierīgā, bet 47 – Jūrmalā. Rīgas premium privātmāju tirgus pērn teju trīskāršojies gan slēgto darījumu skaitā, gan to kopējā vērtībā.

Darījumi Rīgā tika slēgti vidēji par 6,6% lētāk nekā 2020. gadā, turklāt ieguldītāji deva priekšroku lielākiem mājokļiem, kopumā izvēloties vidēji 380 m2 lielus mājokļus, kas ir par 50 m2 vairāk nekā gadu pirms tam.

Pierīgā gan vidējā īpašuma cena kritusies straujāk – par 24,2%. Pretēji rīdzinieku vēlmēm, pierīdzinieki 2021. gadā izvēlējušies minimālismu –iegādāto privātmāju izmērs krities par vidēji 140 m2 līdz 347 m2. Tā rezultātā kvadrātmetra cenas pieaugušas pret 2020. gadu, neskatoties uz to, ka darījumi kopumā bijuši par teju ceturtdaļu lētāki.

Jūrmalas premium privātmāju tirgū bija novērojams darījumu vidējās cenas kritums, ko veidoja izteikti mazāks pieprasījums pēc ekskluzīviem mājokļiem virs 1 miljona eiro. Savukārt, nozīmīgi pieaudzis pircēju skaits un to ieguldījumi 350 000 – 500 000 eiro cenu segmentā.

Arī apbūves zemes tirgus 2021. gadā piedzīvoja uzplaukumu – trīs pārskata reģionos pērn iegādāti 58 īpašumi (2020. gadā – 20), kuru kopējā vērtība veidoja 14,5 miljonus eiro. Teju pusi – 25 zemes gabalus iegādājās Rīgā kopā par 6.0 miljoniem eiro, bet vidēji – 238 500 eiro. Pierīgā vidējā apbūves zemes darījuma cena bija 223 000 eiro, bet visi 2021. gadā slēgtie 18 darījumi kopumā izmaksāja 4.0 miljonus eiro. Savukārt ar 300 000 eiro Jūrmalas teritorijā darījuma cena saglabājās augstākā no trim pārskata reģioniem. Pērnā gada laikā Jūrmalā tika iegādāti 15 apbūves zemesgabali kopā 4,5 miljonu eiro vērtībā.