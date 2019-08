Latvijas olu ražotāji aicina apturēt olu importu no trešajām valstīm, tostarp Ukrainas

Latvijas Olu un putnu gaļas ražotāju asociācija 14. augustā nosūtījusi Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam aicinājumu nekavējoties apturēt olu un olu produktu importu no trešajām valstīm, informē Latvijas Olu un putnu gaļas ražotāju asociācijas izpilddirektore Anna Ērliha.

Ņemot vērā, ka imports no Ukrainas sastāda trešdaļu no visu importēto olu apjoma, biedrība "Latvijas Olu un putnu gaļas ražotāju asociācija" ir nobažījusies par Latvijas patērētāju veselības drošību, tāpēc 14. augustā nosūtījusi Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam aicinājumu nekavējoties rīkoties. Nosūtītajā vēstulē Ministru prezidentam asociācija izsaka pateicību par līdz šim paveikto darbu, kā arī aicina nekavējoties apturēt olu un olu produktu importu no trešajām valstīm, norādot uz asociācijas rīcībā esošo Zvērinātu advokātu biroja "Eversheds Sutherland Bitāns" ziņojumu par tiesiskajiem pamatiem aizliegumam importēt olu izstrādājumus no Ukrainas uz Latviju un Eiropas Savienību.

"Ziņojuma secinājumos norādīts, ka pēc tam, kad dalībvalsts ziņojusi par konstatēto neatbilstību saistībā ar importēto pārtiku un pastāv risks, ka sabiedrības veselība var tik apdraudēta, tad dalībvalsts saskaņā ar regulu Nr. 178/ 2002 ziņo Eiropas Komisijai par nepieciešamību noteikt kādu no šajā regulā noteiktajiem pasākumiem, kuru starpā ir konkrētās pārtikas importa no attiecīgās trešās valsts aizliegšana," norāda asociācija.

Latvijas Olu un putnu gaļas ražotāju asociācija atgādina, ka šī gada jūnijā Ministru kabinets lēma par labu papildu līdzekļu piešķiršanai pastiprinātai importa olu un olu produktu no Ukrainas kontrolei. Papildu pārbaužu laikā ir atklāts, ka salmonellu satur pat termiski apstrādāti produkti, kas liek domāt par higiēnas līmeni Ukrainas ražotnēs.

Asociācijā uzskata, ka ņemot vērā, ka Latvija īsā laika posmā četras reizes konstatēta dažādu olu produktu neatbilstība pārtikas nekaitīguma normām un ka sabiedrības veselība tiek apdraudēta, olu un olu produktu imports no Ukrainas ir nekavējoties apturams. Asociācija pozīciju par importa apturēšanu līdz visu Eiropas ražotājiem piemēroto prasību izpildīšanu Ukrainā pauda Eiropas Komisijas organizētajā Civilā dialoga grupā "Mājputnu gaļa un olas", kas notika šī gada 16. jūlijā. Pozīcija guva atbalstu no Francijas, Lielbritānijas, Īrijas, Polijas un Itālijas putnkopības nozares organizāciju pārstāvjiem, ka arī no Eiropas līmeņa NVO – Eiropas Olu vairumtirgotāju, pārstrādātāju un pakotāju asociācijas un Eiropas Broileru gaļas un inkubācijas olu ražotāju asociācijas.

Tikmēr Ukrainas Putnkopju apvienības vadītājs Sergejs Karpenko uzsvēra, ka Ukrainā ievēro stingrus salmonellas kontroles pasākumus – ja ārpus ES esoša valsts, piemēram, Ukraina vēlas eksportēt produkciju ES, šai produkcijai jāatbilst līdzvērtības principam jeb paškontrolei, higiēnai un ražošanas praksēm jābūt atbilstošām vismaz tādiem pašiem standartiem, kādi tiek pieprasīti no ES esošiem uzņēmumiem. "Ukrainā jau ilgstoši ievēroti stingrāki nosacījumi salmonellas baktēriju kontrolei un novēršanai nekā ES valstīs," pauda asociācijas vadītājs, norādot, ka tas nav pretrunā ar līdzvērtības principu un Ukrainas olu produkcija atbilst nepieciešamajiem ES nosacījumiem.

Pēc viņa sacītā, patlaban Ukraina un ES sasniegušas pārrunu pēdējo posmu, cenšoties nonākt pie kompromisa saistībā ar ES sertifikātu olu un olu produktu importēšanai Ukrainā. "Ukrainas varas iestādes ir atbildīgas valstī saražotās pārtikas drošību, kā arī apzinās starptautiskās reputācijas riskus produkcijas eksporta kontekstā. Galapatērētāja veselība un drošība ir Ukrainas valsts prioritāte, tāpēc valsts pievērš pastiprinātu uzmanību līdzvērtības principa ievērošanai gan produkcijas eksporta, gan importa kontekstā," pauž Karpenko.

Jau ziņots, ka Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) no valdības ir saņēmis papildu finansējumu 58 756 eiro apmērā Ukrainas olu un olu produkcijas pastiprinātas kontroles veikšanai. Pamatojoties uz PVD īstenoto kontroļu rezultātiem, uz robežas veicot no Ukrainas ievesto olu un olu produktu kontroli, vairākos gadījumos ir konstatēta infekcijas slimības izraisītāja "Salmonella spp." klātbūtne olu produktos.

Tāpat ziņots, ka zemkopības ministrs Kaspars Gerhards (VL-TB/LNNK) ceturtdien, 8. augustā nosūtījis vēstuli EK Veselības un pārtikas nekaitīguma komisāram, kurā aicina EK rīkoties un veikt visu nepieciešamos pasākumus, lai nepakļautu patērētājus bīstamās pārtikas infekcijas –salmonelozes draudiem.

Ziņots arī, ka Latvijas olu ražotāji vērsās pie PVD un citām atbildīgām institūcijām, aicinot veikt ļoti nopietnas pārbaudes no Ukrainas importētām olām saistībā ar salmonellas konstatēšanu no Ukrainas vestajā olu baltuma masā. Savukārt Ukrainas un Latvijas investoru grupas "Ovostar Union" uzņēmums "Ovostar Europe", kas nodrošina "Ovostar Union" ražotās produkcijas izplatīšanu ES un Tuvo Austrumu valstīs, vērsies tiesībsargājošās iestādēs saistībā ar Latvijas publiskajā telpā izskanējušo, uzņēmuma ieskatā, nepatieso informāciju par Ukrainā ražotās produkcijas zemāku kvalitāti un atklātiem aicinājumiem patērētājiem neiegādāties šīs valsts produkciju.

Jāatgādina, ka "Ovostar Union" plāno izveidot Latvijā jaunu olu produkcijas ražotni, līdz 2026. gadam investējot tās izveidē vismaz 85 miljonus eiro un radot līdz 200 jaunu darbavietu. Ražotnes būvniecību plānots sākt 2019. gada otrajā pusē, šobrīd tās potenciālā vieta atrodas Madlienas pagastā.

Latvijas Olu un putnu gaļas ražotāju asociācija dibināta 2006. gadā un pārstāv astoņus lielākos Latvijas olu ražotājus, kuru skaitā ir gan zemnieku saimniecības, gan lielās olu ražotnes. Tās mērķis ir pārstāvēt Latvijas olu un putnu gaļas ražotājus.

"Ovostar Union" ir uzņēmumu grupa, kura galvenā holdinga uzņēmuma "Ovostar Union N.V." akcijas kotē Varšavas fondu biržā kopš 2011. gada. "Ovostar Union" Latvijā šobrīd pārstāv divi uzņēmumi – "Gallusman", kas īsteno jaunās ražotnes projektu Latvijā, un SIA "Ovostar Europe", kas kopš 2015. gada nodrošina "Ovostar Union" ražotās produkcijas izplatīšanu Eiropas Savienībā, 2018. gadā sasniedzot 18 miljonu eiro apgrozījumu.