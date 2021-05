Latvijas pārvades sistēmas operators 'AST' guvis peļņu 10 miljonu eiro apmērā

Latvijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) ieņēmumi 2020. gadā bijuši 147 miljoni eiro (2019. gadā – 185 miljoni eiro), bet peļņa – 10 miljoni eiro (2019. gadā – 7 miljoni eiro).

Savukārt "Augstsprieguma tīkls" koncerna (AST koncerns) ieņēmumi bijuši 145 miljoni eiro, bet pārskata gada pelņa – 65 miljoni eiro, liecina AST akcionāru pilnsapulces apstiprinātais AST koncerna 2020. gada pārskats.

AST peļņas pieaugums galvenokārt saistāms ar pārvades sistēmas aktīvu pārņemšanu AST īpašumā, un no peļņas 8 miljoni eiro tiks izmaksāti valstij dividendēs, savukārt AST koncerna konsolidētā peļņa dividendēs netiek sadalīta.

"Koncerna augstā peļņa attiecībā pret ieņēmumiem skaidrojama ar to, ka pērn AST ieguva izšķirošu ietekmi gāzes pārvades sistēmas operatorā AS "Conexus Baltic Grid" (Conexus), par valstij izdevīgu cenu iegādājoties 68,46% uzņēmuma akciju. Lielāko daļu koncerna pelņas veido starpība starp akciju iegādes cenu un aktīvu bilances vērtību, kas bija jāatspoguļo AST koncerna grāmatvedībā. Tāpat koncerna rādītājus iespaidoja apstāklis, ka 2020. jūnijā AST savā īpašumā pārņēma pārvades sistēmas aktīvus, pievienojot sev to īpašnieku – AS "Latvijas elektriskie tīkli" (LET). Tas AST ļaus dividendēs valstij par pērno gadu izmaksāt 8 miljonus eiro, kas ir gandrīz trīs reizes vairāk nekā sākotnēji valsts budžetā bija plānots iemaksāt. Savukārt ieņēmumi no elektroenerģijas pārvades, ko reglamentē apstiprinātais pārvades tarifs, 2020. gadā nav būtiski mainījušies un tie ir atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteiktajai kapitāla atdeves likmei," skaidro AST valdes loceklis Imants Zviedris.

AST koncernu 2020. gada 31. decembrī veido komercsabiedrību kopums, kurā izšķiroša ietekme ir mātessabiedrībai AST un kurā ietilpst meitassabiedrība Conexus, kurā AST pieder 68,46% kapitāldaļu. AST koncerna pamatdarbība ir elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora funkciju nodrošināšana, elektroenerģijas pārvades sistēmas aktīvu efektīva pārvaldība un noma, dabasgāzes pārvade un uzglabāšana. 2020. gadā AST koncernā ietilpa arī AST meitassabiedrība "LET", kas savu darbību ir izbeigusi, jo reorganizācijas rezultātā pievienota mātes sabiedrībai.

AST koncerna konsolidētajos finanšu pārskatos ietverti meitassabiedrības "LET" finanšu rezultāti no 2020. gada 1. jūnija līdz 30.septembrim, kad sabiedrības reorganizācijas ceļā apvienojās, un "Conexus" finanšu rezultāti no pērnā gada 1. augusta līdz 31. decembrim. AST peļņa no līdzdalības "Conexus" 5,6 miljonu eiro apmērā atbilst 2020. gadā saņemtajām dividendēm no "Conexus".

2020. gadā lietotājiem pārvadītas 5961 GWh elektroenerģias, kas ir par 1% mazāk nekā 2019 .gada atbilstošajā periodā (6012 GWh). Lietotājiem pārvadītās elektroenerģijas apjoma samazinājuma ietekme uz ieņēmumiem no pārvades pakalpojumu sniegšanas ir nebūtiska.

Izvērtējot AST finanšu rezultātu rādītājus, saimnieciskās darbības rezultātus, jāņem vērā, ka, saskaņā ar Enerģētikas likuma 5. pantu, elektroenerģijas pārvade ir regulēta nozare, kurai ir noteikta kapitāla atdeves likme, apstiprinot elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifus. AST rentabilitāte no elektroenerģijas pārvades pakalpojumu sniegšanas 2020. gadā atbilst Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu metodikā noteiktajai, norāda uzņēmumā.

AST koncerna dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas segmenta ieņēmumi no 2020. gada augusta līdz gada beigām bija 21 miljoni eiro, peļņa – 4 miljoni eiro.